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Tempestades

Chuvas no ES: governo reconhece situação de emergência em 5 cidades

Cariacica é um dos municípios. A medida abre caminho para que essas cidades solicitem a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores atingidos pelas tempestades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 22:21

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 22:21

Em Cariacica, alagamentos atingiram diversos bairros em novembro  Crédito: Vitor Jubini
O governo federal reconheceu a situação de emergência de Cariacica, Viana, Alegre, Santa Leopoldina e Domingos Martins por causa dos temporais que atingiram o Espírito Santo em novembro. A medida abre caminho para que esses municípios solicitem a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os moradores atingidos pelas tempestades.
Em Cariacica, a prefeitura já cadastrou 500 famílias no Formulário de Informações do Desastre (FIDE), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento. São famílias que poderão sacar o FGTS, caso a Caixa Econômica Federal atenda a solicitação do município

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Prefeitura de Domingos Martins já anunciou que também fez esse pedido à Caixa Econômica Federal, mas não informou a quantidade de famílias que podem ser beneficiadas. A Caixa ainda avalia essas solicitações. Ela só pode liberar os recursos depois desse reconhecimento, que foi feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Chuvas no ES - governo reconhece situação de emergência em 5 cidades
Os outros municípios foram procurados pela reportagem, mas não responderam se solicitaram o benefício. Além da liberação do Fundo de Garantia, esse reconhecimento do Governo Federal também facilita o acesso a recursos da União para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com a decisão do Governo Federal, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos danos provocados pelas tempestades, de prestação de serviços e de obras relacionadas para restabelecer a ordem nessas cidades.
Em novembro, quatro pessoas morreram no Espírito Santo em decorrência das chuvas, três soterradas em Santa Leopoldina e uma por afogamento em Cariacica. Mais de 1,8 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, entre desabrigados e desalojados.

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