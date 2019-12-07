Com chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em alerta

A Defesa Civil de Linhares está em alerta após o aumento do nível do rio Doce no município. Com o retorno das chuvas fortes esta semana em todo o Estado, o nível chegou a 3,14 metros nesta sexta-feira (06). Há previsão de mais chuva para o fim de semana.
Na manhã deste sábado (07), o nível do Rio Doce já havia baixado 50 centímetros, chegando a 2,64 metros. Porém, segundo a Defesa Civil de Linhares, o momento é de alerta, já que estão previstas novas pancadas no município. O acumulado neste sábado foi de 20 milímetros.
Por causa do alto volume de chuva em Linhares e também na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, as regiões estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual. Até o momento, não há registro de desalojados.
Neste domingo (08), há previsão de acúmulo de 15 milímetros e ventos fortes. A Defesa Civil alerta para possibilidade de deslizamento de barreiras e escorregamento de terra em locais de riscos. Em situação de perigo, o órgão pede que os moradores entrem em contato por meio dos telefones: 153 (Guarda Civil Municipal), 99983 5661 (Plantão 24 horas) ou 3372 1829 (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Linhares).