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Norte do Espírito Santo

Com chuvas, nível do Rio Doce sobe e deixa Linhares em alerta

Nível da água atingiu 3,14 metros na sexta-feira (6), mas reduziu um pouco na manhã deste sábado (7). A Defesa Civil está em alerta com a previsão de novas chuvas fortes durante o fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 20:39

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 20:39

O aumento do nível do Rio Doce, em Linhares, deixa o município em alerta Crédito: Edson Chagas
Defesa Civil de Linhares está em alerta após o aumento do nível do rio Doce no município. Com o retorno das chuvas fortes esta semana em todo o Estado, o nível chegou a 3,14 metros nesta sexta-feira (06). Há previsão de mais chuva para o fim de semana.
Na manhã deste sábado (07), o nível do Rio Doce já havia baixado 50 centímetros, chegando a 2,64 metros. Porém, segundo a Defesa Civil de Linhares, o momento é de alerta, já que estão previstas novas pancadas no município. O acumulado neste sábado foi de 20 milímetros.
Por causa do alto volume de chuva em Linhares e também na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais, as regiões estão sendo monitoradas por equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual. Até o momento, não há registro de desalojados.

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