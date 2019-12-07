Chuva forte alaga ruas na Grande Vitória

Avenida Antônio Gil Veloso alagada, em Vila Velha Crédito: A Gazeta | Internauta

A Gazeta enviou um vídeo que mostra a água quase invadindo o calçadão da praia. chuva forte na noite desta sexta-feira (6) alagou algumas ruas da Grande Vitória . Em Vila Velha, a Avenida Antônio Gil Veloso, em Itapoã e a região da Avenida Luciano das Neves ficaram alagadas e muito congestionadas. Uma internauta deenviou um vídeo que mostra a água quase invadindo o calçadão da praia.

A Prefeitura de Vila Velha informou que as equipes do órgão já estão preparadas para atuar durante as chuvas, e que o sistema de bombeamento de água está funcionando normalmente. A Defesa Civil orienta para que os moradores fiquem atentos e, em caso de emergência, acionem o órgão pelos telefones 162.

Com a chuva forte desta noite, a gerente administrativa Cyntia Rocha viu o bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, ficar alagado. A água subiu muito rápido. Não foi nem 30 minutos de chuva e já ficou assim. Toda vez é a mesma coisa. Agora, se eu quiser sair de casa, tenho que colocar o pé ou o carro na água, contou.

Moradores de Vitória também relatam alagamentos em algumas avenidas, como a Saturnino de Brito. Veja foto abaixo:

Avenida Saturnino de Brito, na altura da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Rhayan Lemes

Por volta das 20h07 a Defesa Civil enviou um alerta via SMS para os moradores, que diz: Alerta de deslizamentos para Vila Velha, Vitória. Evite áreas de risco de deslizamentos e alagamentos, procure abrigo em locais seguros.

Alagamentos em pontos da Grande Vitória

Às 20h35 desta sexta-feira (6), a Guarda Municipal de Vila Velha informou que as seguintes ruas estavam alagadas, e, consequentemente com trânsito intenso:

- Luciano das Neves com a Av. Carioca;

- Antônio Gil Veloso, na altura da praia Beverly Hills;

- Antônio Ataíde com a Francisco Coelho (próximo ao Supermercado Perim);

- Rua Santa Leopoldina, perto da Prefeitura de Vila Velha.

Ainda de acordo com a guarda, a Rua Professor Telmo de Souza Torres, que dá acesso a alça da Terceira Ponte, está intransitável, e que apenas carros altos conseguem passar.

INTERDIÇÕES NA BR 101

Às 20h50, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou via Twitter que, por conta da forte chuva, os quilômetros 298 e 300, da BR 101, em Viana, foram interditados. O trânsito fui precariamente pelo viaduto, que está em obras.