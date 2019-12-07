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Chuva no ES

Chuva forte alaga ruas na Grande Vitória

Internautas de A Gazeta registraram pontos de alagamento; várias ruas e avenidas ficaram debaixo d'água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 21:12

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 21:12

Avenida Antônio Gil Veloso alagada, em Vila Velha Crédito: A Gazeta | Internauta
chuva forte na noite desta sexta-feira (6) alagou algumas ruas da Grande Vitória. Em Vila Velha, a Avenida Antônio Gil Veloso, em Itapoã e a região da Avenida Luciano das Neves ficaram alagadas e muito congestionadas. Uma internauta de A Gazeta enviou um vídeo que mostra a água quase invadindo o calçadão da praia. 
A Prefeitura de Vila Velha informou que as equipes do órgão já estão preparadas para atuar durante as chuvas, e que o sistema de bombeamento de água está funcionando normalmente. A Defesa Civil orienta para que os moradores fiquem atentos e, em caso de emergência, acionem o órgão pelos telefones 162.
Com a chuva forte desta noite, a gerente administrativa Cyntia Rocha viu o bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, ficar alagado. A água subiu muito rápido. Não foi nem 30 minutos de chuva e já ficou assim. Toda vez é a mesma coisa. Agora, se eu quiser sair de casa, tenho que colocar o pé ou o carro na água, contou.
Moradores de Vitória também relatam alagamentos em algumas avenidas, como a Saturnino de Brito. Veja foto abaixo:
Avenida Saturnino de Brito, na altura da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Rhayan Lemes
Por volta das 20h07 a Defesa Civil enviou um alerta via SMS para os moradores, que diz: Alerta de deslizamentos para Vila Velha, Vitória. Evite áreas de risco de deslizamentos e alagamentos, procure abrigo em locais seguros.

Alagamentos em pontos da Grande Vitória

Às 20h35 desta sexta-feira (6), a Guarda Municipal de Vila Velha informou que as seguintes ruas estavam alagadas, e, consequentemente com trânsito intenso:
- Luciano das Neves com a Av. Carioca;
- Antônio Gil Veloso, na altura da praia Beverly Hills;
- Antônio Ataíde com a Francisco Coelho (próximo ao Supermercado Perim);
- Rua Santa Leopoldina, perto da Prefeitura de Vila Velha.
Ainda de acordo com a guarda, a Rua Professor Telmo de Souza Torres, que dá acesso a alça da Terceira Ponte, está intransitável, e que apenas carros altos conseguem passar.

INTERDIÇÕES NA BR 101

Às 20h50, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) informou via Twitter que, por conta da forte chuva, os quilômetros 298 e 300, da BR 101, em Viana, foram interditados. O trânsito fui precariamente pelo viaduto, que está em obras.

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