Chuva: ES entra em alerta com risco de deslizamento em nove cidades

Terceira Ponte, ligação entre Vila Velha e Vitória: chuva forte deixa o Espírito Santo em alerta Crédito: José Carlos Schaeffer

chuva forte que atinge o Espírito Santo elevou o plano de ação da Defesa Civil de "atenção" para "alerta" na manhã deste sábado (7). Em 24 horas, somente em três municípios  Vila Velha , Santa Teresa e Fundão  choveu quase 300 milímetros, sendo 101.18 somente na cidade canela-verde. Nove pessoas estão desalojadas, sendo cinco em São Domingos do Norte, na Região Noroeste, e quatro em Mimoso do Sul, na Região Sul do Estado.

Além disso, nove municípios estão com alerta moderado para deslizamento de terra: Vila Velha, Vitória, Anchieta, Santa Teresa, Fundão, Aracruz, Ibiraçu, Baixo Guandu e João Neiva.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, esse aumento no número de cidades com risco de deslizamento fez com que a Defesa Civil aumentasse o plano de emprego para alerta.

"Nós entramos em estado de alerta em virtude dos números de alertas moderados (de risco de deslizamento de terra) para alguns municípios aqui do Estado. Isso está relacionado com o plano de emprego da defesa civil. A gente acaba mobilizando um efetivo maior para fazer frente a necessidade da população em momentos como esse", explicou.

A Defesa Civil também atualizou o acumulado de chuvas das últimas 24 horas. Vila Velha registrou 101.18 milímetros, seguido de Santa Teresa com 97.56 mm, Fundão 85.2 mm e Domingos Martins com 78.8mm. O órgão registrou vários pontos de alagamento e até queda de árvores em algumas regiões. Confira o acumulado de chuvas completo e a lista de ocorrências registradas pela Defesa Civil.

Maiores acumulados de água no ES nas últimas 24 horas (até ás 11h de 07/12)

VILA VELHA: 101.18

SANTA TERESA: 97.56

FUNDÃO: 85.2

DOMINGOS MARTINS: 78.8

MARECHAL FLORIANO: 75.2

VITÓRIA: 74.84

BAIXO GUANDU: 74.6

CARIACICA: 70.74

ARACRUZ: 68.08

ANCHIETA: 67

IBIRAÇU: 63.89

SANTA MARIA DE JETIBÁ: 61.31

JOÃO NEIVA: 60.64

RIO NOVO DO SUL: 56,2

Resumo das ocorrências registradas pela Defesa Civil (até 11h de 07/12)

Vitória: Foram registrados vários pontos de alagamentos pelo município; apesar do alerta de risco de movimento de massa para o município, não houve acionamento da Defesa Civil municipal.

Vila Velha: Foram registrados vários pontos de alagamentos pelo município; aproximadamente às 20:30 horas desta sexta-feira, várias ruas e avenidas ficaram intransitáveis.

Viana: Chuva muito forte no fim da tarde e início da noite desta sexta-feira, deixando vários pontos de alagamentos no município; a PRF informou que houve interdições nos km 298 e 300 da Br 101 nas pistas laterais, o trânsito fluiu precariamente pelo viaduto (já liberado neste sábado).

Apiacá: Alagamento da Avenida Carolina Silveira, no centro do município com a chuva que caiu na tarde desta sexta-feira.

Cachoeiro de Itapemirim: Vários pontos de alagamentos no município, principalmente nos bairros Gilberto Machado, Baiminas, Aquidaban e Centro durante a chuva que ocorreu na noite desta sexta-feira. Até o momento, não há registros de alagamento; queda de muro próximo a residências. Sem vítimas.

Mimoso do Sul: Alagamento na chegada do município, Rua da Pratinha. Alagamento na chegada do município, Rua da Pratinha; queda de um muro sobre uma residência; queda de árvore nas vias que ligam Mimoso do Sul  Muqui e Mimoso do Sul e a BR 101.

São Domingos do Norte: Temporal da tarde desta sexta-feira com oito residências foram afetadas e sofreram destelhamento parcial, uma família ficou desalojada; foram registradas várias quedas de árvores.

Pancas: Queda de duas árvores interditando parcialmente Rodovia Pancas x Colatina.  Via desobstruída.

Colatina: Pontos de alagamento no bairro Carlos Germano Naumman; queda de árvore na estrada sentido Córrego da Lavra.