Vila Velha registra quase 100 milímetros de chuva em 24 horas

O município de Vila Velha registrou 99.38 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. A cidade canela-verde foi a que teve o maior acumulado de chuva desde a noite desta sexta-feira (6), quando um temporal atingiu várias regiões do Estado. A informação consta no relatório da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã deste sábado (7). No documento, o órgão informou que já está com o plano de emprego em "atenção" após as fortes chuvas que atingem o Estado.
Depois de Vila Velha, os municípios que registraram o maior acumulado de água estão na Região Serrana. Santa Teresa teve um acumulado de 93.03 milímetros de chuva, Domingos Martins registrou 77.80 e Marechal Floriano teve um acumulado de 74.20 milímetros. Em seguida, Vitória aparece como a quinta cidade que mais choveu nas últimas 24 horas, com um acumulado de 73.44 milímetros.
Além do grande acumulado de chuvas, foram emitidos alertas de risco de movimento de massa em Vila Velha, Vitória, Anchieta, Santa Teresa e Fundão. Apesar dos alertas, nenhuma ocorrência mais grave foi registrada pela Defesa Civil nessas regiões. Segundo o órgão, apenas cinco pessoas precisaram ser desalojadas no município de São Domingos do Norte, na região Noroeste, após casas ficarem parcialmente destelhadas com o temporal.
Na Grande Vitória, muitos pontos de alagamento se formaram. Durante a noite, Vitória e Vila Velha tiveram várias ruas e avenidas completamente tomadas pela água. Em Vila Velha, alguns locais ainda continuam com água acumulada na manhã deste sábado.
Em Viana, dois trechos da BR 101 chegaram a ficar interditados na pista principal durante a noite. Nos KMs 298 e 300, o fluxo precisou ser desviado por viadutos que ainda estão em obras. Neste sábado, o trânsito já flui normalmente no local, segundo a PRF.
Maiores acumulados de água no ES nas últimas 24 horas
- VILA VELHA: 99.38
- SANTA TERESA: 93.03
- DOMINGOS MARTINS: 77.80
- MARECHAL FLORIANO: 74.20
- VITÓRIA: 73.44
- FUNDÃO: 74.20
- BAIXO GUANDU: 72.00
- CARIACICA: 69.34
- ANCHIETA: 65.80
- ARACRUZ: 56.46
- RIO NOVO DO SUL: 55.00
- IBIRAÇU: 53.07
- JOÃO NEIVA: 51.60
- ATILIO VIVACQUA: 50.20