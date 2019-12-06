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Chuva forte alaga ruas em cidades do Sul do ES

Em Apiacá, Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim, os bueiros não deram vazão à água da chuva e as ruas viraram rios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:40

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:40

A chuva forte e rápida em municípios do Sul do Espírito Santo transformou ruas em rios. Internautas registram alagamentos em ApiacáMimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim. Apesar das vias com alto nível de água, nenhum comércio foi invadido.
Em Apiacá, o internauta Josias Miliani ficou indignado com a situação que a Avenida Carolina Silveira, no centro do município, ficou. Choveu uns 30 minutos e alagou Apiacá inteira. Os bueiros não dão vazão quando chove e não captam a água. Toda vez que chove é assim, conta o internauta. No início da noite, a água já estava baixando, mas ficou a sujeira e a lama.

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Rua Antônio Penedo, Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Pablo do Nascimento Pereira
Vias de Cachoeiro de Itapemirim também ficaram debaixo dágua durante a chuva. As galerias não deram vazão à água da chuva na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado; bairro Baiminas; Aquidaban e no Centro. O trânsito ficou lento nesses pontos.
Em Mimoso do Sul, o morador Eduardo Bayril também registrou a situação da rua do bairro Pratinha. Quarenta minutos de chuva e a rua fica assim. Faltam bueiros e, nas ruas que têm, a prefeitura não limpa. Essas fotos são da rua da Pratinha, a chegada de Mimoso vindo da BR 101, disse o internauta.
Rua da Pratinha alagada, na chegada de Mimoso do Sul Crédito: Eduardo Bayril

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