Chuva volta ao Espírito Santo acompanhada de trovoadas

Uma nova frente fria se aproxima do Estado e deixa a tarde de desta-feira chuvosa

Na região das montanhas capixabas, nas áreas altas, o dia começa com a mínima de 20°C e máxima de 29°C. Na Região Noroeste, os termômetros estão um pouco mais elevados em comparação às demais áreas do Estado. O dia começa com a temperatura mínima de 23°C e máxima chega a 35°C.