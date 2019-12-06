Chuva volta ao Espírito Santo acompanhada de trovoadas

O tempo firme no Espírito Santo está com os dias contatos, pois uma nova frente fria se aproxima provocando mudanças nas condições climáticas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira (6) ainda começa com sol e calor, porém, com o passar do dia, há possibilidade de chuva que virá acompanhada de trovoadas e rajadas de vento nas regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana. Nas demais áreas, a chuva é esperada apenas no período da noite.
A capital Vitória registra a temperatura mínima de 23°C e a máxima de 31°C.
Na região das montanhas capixabas, nas áreas altas, o dia começa com a mínima de 20°C e máxima de 29°C. Na Região Noroeste, os termômetros estão um pouco mais elevados em comparação às demais áreas do Estado. O dia começa com a temperatura mínima de 23°C e máxima chega a 35°C.
Já na região Sul a temperatura mínima é de 23°C e máxima de 34°C.