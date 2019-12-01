Chuva atrasa inauguração oficial da Avenida Leitão da Silva

A chuva atrasou a inauguração oficial da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, prevista para às 8h30 da manhã deste domingo (01). Alguns poucos apoiadores e políticos se concentram na altura do campo do Caxias, onde ocorrerá o "corte da fita".
Deste local, o governador partirá em carreata pela avenida até a altura da Unimed Dignóstico, onde terá uma placa alusiva à entrega da Leitão da Silva.
Debaixo de chuva, por volta das 9h, o governador surpreendeu ao surgir de bicicleta pela pista e cumprimentou as pessoas presentes.
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