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Vitória

Chuva atrasa inauguração oficial da Avenida Leitão da Silva

Governo planejava entregar a nova pista por volta das 8h30 deste domingo, mas a inauguração está mantida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 09:57

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 09:57

Apoiadores do Governador Renato Casagrande e alguns políticos acompanham a inauguração da nova Leitão da Silva Crédito: Gustavo Cheluje
A chuva atrasou a inauguração oficial da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, prevista para às 8h30 da manhã deste domingo (01). Alguns poucos apoiadores e políticos se concentram na altura do campo do Caxias, onde ocorrerá o "corte da fita".
Deste local, o governador partirá em carreata pela avenida até a altura da Unimed Dignóstico, onde terá uma placa alusiva à entrega da Leitão da Silva.
O governador Renato Casagrande apareceu de bicicleta na inauguração da Leitão da Silva Crédito: Gustavo Cheluje
Debaixo de chuva, por volta das 9h, o governador surpreendeu ao surgir de bicicleta pela pista e cumprimentou as pessoas presentes.
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