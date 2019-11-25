Obra na Leitão da Silva durou mais que guerra em que lutou herói do ES

Nem sempre a Avenida Leitão da Silva teve esse nome. Até 1948, a via era conhecida como Avenida Norte-Sul, ano em que a Prefeitura de Vitória, por meio de lei municipal, alterou sua denominação para a atual, em homenagem a um militar capixaba morto na Guerra do Paraguai, Francisco Antônio Leitão da Silva.
O historiador Fernando Achiamé explica que o militar morreu em 20 de janeiro de 1867 e foi considerado um herói. Francisco era um jovem, já casado e com um filho. Apesar disso, ele vai para a Guerra do Paraguai, considerado o maior conflito armado internacional da América do Sul", conta o historiador.
Achiamé explica que Francisco era filho de um importante político e major do Exército na época, Antônio Leitão da Silva. O historiador ressalta um detalhe emocionante da partida do capixaba para a guerra. Francisco já tinha um filho de dois anos, mas ele vai para a guerra em fevereiro de 1856, um mês antes do nascimento do seu segundo filho e não teve a chance de conhecê-lo. Inclusive, esse mais novo, depois torna-se general do Exército. Uma verdadeira família de militares, pontua.
Durante a guerra, Francisco Antônio Leitão da Silva participa da famosa batalha do Riachuelo, uma luta fluvial importantíssima na Guerra do Paraguai. Ele é ferido e um ano depois, morre. Na época, o general Caxias até menciona o nome dele na ordem do dia de sua morte, 20 de janeiro de 1867, descreve o historiador.
"Aliás, essa obra da reforma da Avenida Leitão da Silva durou quase seis anos, ou seja, mais tempo que a Guerra do Paraguai que homenageia o herói, que durou cinco anos"
Muitas histórias
Antigamente, onde hoje é a Leitão da Silva, havia mangues, morros, brejos, pedra e pés de gurigica, planta chamada também de vareteiro (cujas varetas são muito usadas para fazer gaiola de passarinho) e que posteriormente deu nome a um dos bairros no entorno da via. Segundo Achiamé, ali também existia uma fazenda e até pista de cavalos, por isso a região também já foi chamada de Baixa da Égua.
Além disso, dava até para pescar quilos de pitu no antigo córrego que passava por ali. Depois é que virou um valão, relembra ele, relatando que sabe de histórias de que, quem caiu ali, não conseguiu resistir às infecções, de tão poluído que era o local.
O asfalto, que chegou em 1984, acompanhou o traçado original projetado em 1896 pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito.
Ele é quem traça a avenida, ligando diretamente a Praia do Suá até a baía de Vitória, lá no braço norte do Rio Santa Maria, conta o especialista, destacando que esse projeto, que ficou no papel por anos, é elogiado até hoje, por fazer um recorte por entre os diversos morros que fazem parte do cenário da Capital.
Avenida segue até o canal
Nem todo mundo sabe, mas a Avenida Leitão da Silva, que corta diversos bairros de Vitória, permanece com o mesmo traçado original, planejado pelo engenheiro Saturnino de Brito. Inclusive, o trecho da Rua Dona Maria Rosa até o canal norte, onde hoje fica o bairro Andorinhas, também faz parte da via. (Com informações da Rádio CBN Vitória)