Próxima de ser inaugurada, Avenida Leitão da Silva já apresenta buracos
Próxima de ser inaugurada, a nova Avenida Leitão da Silva já apresenta problemas com a chuva. O grande volume de água registrado em Vitória nos últimos dias, somado ao fluxo de veículos na via, fez com que alguns buracos abrissem em trechos da avenida.
A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar. Todos os buracos ficam na pista da direita, principalmente próximo à Rua Carlos Alves, que liga a avenida Leitão da Silva à Avenida Vitória.
Buracos na Leitão da Silva
O QUE DIZ O DER
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da nova Leitão da Silva, foi procurado pela reportagem para falar sobre a situação encontrada e respondeu por nota, dizendo que "até a entrega da obra, todas as pendências serão concluídas".
INAUGURAÇÃO ADIADA
A inauguração da nova Leitão da Silva, prevista para o dia 24 de novembro, foi adiada. As obras no trecho, que se arrastam desde 2014, precisaram parar devido às fortes chuvas dos últimos dias. Ainda não há nova previsão para a inauguração da via, já que é preciso sol e pistas totalmente secas para o retorno dos trabalhos.