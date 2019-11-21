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Vitória

Próxima de ser inaugurada, Avenida Leitão da Silva já apresenta buracos

A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 14:12

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 14:12

Buraco na Leitão da Silva, na saída da Rio Branco Crédito: José Carlos Schaeffer
Próxima de ser inaugurada, Avenida Leitão da Silva já apresenta buracos
Próxima de ser inaugurada, a nova Avenida Leitão da Silva já apresenta problemas com a chuva. O grande volume de água registrado em Vitória nos últimos dias, somado ao fluxo de veículos na via, fez com que alguns buracos abrissem em trechos da avenida.
A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar. Todos os buracos ficam na pista da direita, principalmente próximo à Rua Carlos Alves, que liga a avenida Leitão da Silva à Avenida Vitória.

Buracos na Leitão da Silva

O QUE DIZ O DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), responsável pela obra da nova Leitão da Silva, foi procurado pela reportagem para falar sobre a situação encontrada e respondeu por nota, dizendo que "até a entrega da obra, todas as pendências serão concluídas".

INAUGURAÇÃO ADIADA

inauguração da nova Leitão da Silva, prevista para o dia 24 de novembro, foi adiada. As obras no trecho, que se arrastam desde 2014, precisaram parar devido às fortes chuvas dos últimos dias. Ainda não há nova previsão para a inauguração da via, já que é preciso sol e pistas totalmente secas para o retorno dos trabalhos.

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