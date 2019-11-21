Próxima de ser inaugurada, Avenida Leitão da Silva já apresenta buracos

A reportagem de A Gazeta esteve no local e constatou a abertura do asfalto em seis pontos, do encontro com a Avenida Rio Branco ao cruzamento com a Avenida César Hilal, no sentido Beira-Mar. Todos os buracos ficam na pista da direita, principalmente próximo à Rua Carlos Alves, que liga a avenida Leitão da Silva à Avenida Vitória.