Mesmo com macrodrenagem, nova Leitão da Silva ainda tem alagamentos

Avenida Leitão da Silva, Vitória Crédito: Caique Verli

Nas imagens feitas pelo repórter Caíque Verli, que acompanhou os prejuízos da manhã chuvosa na Grande Vitória , é possível ver que os motoristas que passaram pela via logo cedo tiveram que tomar cuidado devido ao volume de água que não escoou.

Em agosto de 2018, Prefeitura de Vitória e governo do Estado entraram em um impasse acerca das obras de macrodrenagem. O município exigia que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) realizasse as obras de macrodrenagem que estavam no projeto inicial da nova avenida. Na ocasião, o governo havia pedido que não incluísse a macrodrenagem para não atrasar ainda mais a entrega da avenida. A preocupação da prefeitura era exatamente o histórico de alagamentos na região.

Na época, o DER-ES afirmou que outra proposta era aguardar um pouco mais pela obra de macrodrenagem na Leitão da Silva, sob alegação de que a intervenção dependia da obra de macrodrenagem do bairro Bento Ferreira, de responsabilidade da Prefeitura de Vitória. No entanto, o órgão estadual se comprometeu a fazer o serviço naquele momento.

Nesta quarta-feira (13), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que a obra das galerias de macrodrenagem da Avenida Leitão da Silva foi realizada. No entanto, por meio de nota à imprensa, o DER-ES pontuou que “é preciso considerar que o volume de chuvas foi atípico, o que, inevitavelmente, resulta em acúmulo de água em alguns pontos”, explicando assim os alagamentos atuais.