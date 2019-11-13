Mesmo com macrodrenagem, nova Leitão da Silva ainda tem alagamentos

Depois de cinco anos de obras e custando quase o dobro do valor, a Avenida Leitão da Silva, uma das principais vias da Capital, ainda apresenta alagamentos. Com as chuvas desta quarta-feira (13), não foi difícil achar pontos de alagamentos na nova pista, com previsão de ser inaugurada no próximo dia 24.
Nas imagens feitas pelo repórter Caíque Verli, que acompanhou os prejuízos da manhã chuvosa na Grande Vitória, é possível ver que os motoristas que passaram pela via logo cedo tiveram que tomar cuidado devido ao volume de água que não escoou.
Em agosto de 2018, Prefeitura de Vitória e governo do Estado entraram em um impasse acerca das obras de macrodrenagem. O município exigia que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) realizasse as obras de macrodrenagem que estavam no projeto inicial da nova avenida. Na ocasião, o governo havia pedido que não incluísse a macrodrenagem para não atrasar ainda mais a entrega da avenida. A preocupação da prefeitura era exatamente o histórico de alagamentos na região.
Na época, o DER-ES afirmou que outra proposta era aguardar um pouco mais pela obra de macrodrenagem na Leitão da Silva, sob alegação de que a intervenção dependia da obra de macrodrenagem do bairro Bento Ferreira, de responsabilidade da Prefeitura de Vitória. No entanto, o órgão estadual se comprometeu a fazer o serviço naquele momento.
Nesta quarta-feira (13), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que a obra das galerias de macrodrenagem da Avenida Leitão da Silva foi realizada. No entanto, por meio de nota à imprensa, o DER-ES pontuou que “é preciso considerar que o volume de chuvas foi atípico, o que, inevitavelmente, resulta em acúmulo de água em alguns pontos”, explicando assim os alagamentos atuais.