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Chuva em Vitória

Prefeitura anuncia reservatório para conter alagamentos na César Hilal

A previsão é que a obra tenha início no final de dezembro deste ano. A ideia é fazer um sistema de drenagem para diminuir os impactos da chuva no local - que tem constantes alagamentos, assim como foi feito na Avenida Maruípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 13:16

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 13:16

Ônibus presos no alagamento na avenida César Hilal, na Praia do Suá Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vitória Luciano Rezende (Cidadania) anunciou nesta quarta-feira (13) a construção de um reservatório de água na área próxima da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), na Avenida Cesar Hilal, na Capital. A previsão é que a obra tenha início no final de dezembro deste ano. A ideia é fazer um sistema de drenagem para diminuir os impactos da chuva no local - que tem constantes alagamentos, assim como foi feito na Avenida Maruípe. 

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De acordo com o prefeito, nas últimas 12 horas choveu 126 milímetros. Uma chuva considerada significativa, que ocasionou alguns pontos de alagamentos. O pico foi por volta das 6 horas, já a maré ficou mais alta por volta de 4 horas da madrugada. Porém, de acordo com Luciano Rezende, o sistema drenagem da cidade deu vazão e por volta das 9 horas já não havia os alagamentos pontuais.
"Após as obras macrodrenagem na Capital vemos que a questão das avenidas Marechal Campos e Maruípe não alagam mais como antes. Hoje temos o piscinão debaixo do Horto de Maruípe, no volume de 11 piscinas olímpicas. Quando chove, ao invés da água ficar na rua, vai para dentro do reservatório. As bombas levam a água até a Estação Candido Portinari, no Canal Camburi", explicou. 

AVENIDA CESAR HILAL: ALAGAMENTOS CONSTANTES

O prefeito completou que um ponto da cidade que apresenta maior problema é a Avenida Cesar Hilal, em Bento Ferreira. Ele contou que nesse local específico os alagamentos não são causados por bueiros entupidos e sim porque o o sistema de drenagem precisa ser melhorado.
"Conversei com o secretário (de Estado de Mobilidade e Infraestrutura) Fábio Damasceno e ele me passou a informação da construção de um reservatório que vai acabar com os alagamentos na César Hilal. As obras começam no final esse ano ou no início do ano que vem para a construção de um reservatório embaixo da Sedu, igual o que foi feito embaixo do Horto de Maruípe", afirmou. 

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