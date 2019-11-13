Prefeitura anuncia reservatório para conter alagamentos na César Hilal

Ônibus presos no alagamento na avenida César Hilal, na Praia do Suá Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Vitória Luciano Rezende (Cidadania) anunciou nesta quarta-feira (13) a construção de um reservatório de água na área próxima da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), na Avenida Cesar Hilal, na Capital. A previsão é que a obra tenha início no final de dezembro deste ano. A ideia é fazer um sistema de drenagem para diminuir os impactos da chuva no local - que tem constantes alagamentos , assim como foi feito na Avenida Maruípe.

De acordo com o prefeito, nas últimas 12 horas choveu 126 milímetros. Uma chuva considerada significativa, que ocasionou alguns pontos de alagamentos. O pico foi por volta das 6 horas, já a maré ficou mais alta por volta de 4 horas da madrugada. Porém, de acordo com Luciano Rezende, o sistema drenagem da cidade deu vazão e por volta das 9 horas já não havia os alagamentos pontuais.

"Após as obras macrodrenagem na Capital vemos que a questão das avenidas Marechal Campos e Maruípe não alagam mais como antes. Hoje temos o piscinão debaixo do Horto de Maruípe, no volume de 11 piscinas olímpicas. Quando chove, ao invés da água ficar na rua, vai para dentro do reservatório. As bombas levam a água até a Estação Candido Portinari, no Canal Camburi", explicou.

AVENIDA CESAR HILAL: ALAGAMENTOS CONSTANTES

O prefeito completou que um ponto da cidade que apresenta maior problema é a Avenida Cesar Hilal, em Bento Ferreira. Ele contou que nesse local específico os alagamentos não são causados por bueiros entupidos e sim porque o o sistema de drenagem precisa ser melhorado.