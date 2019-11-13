Movimento no comércio em Vila Velha deve cair 60%, diz Fecomércio

Via alagada em Nova América, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer

A Federação do Comércio (Fecomércio-ES) estima que a chuva registrada na Grande Vitória nesta quarta-feira (13) prejudique o movimento do comércio em Vila Velha e em Vitória. Na avaliação do presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, a circulação deve cair 60% em Vila Velha e cerca de 40% em Vitória.

Numa situação de chuvas torrenciais como essas, as famílias não se atrevem a ir ao comércio. Em Vila Velha, como de costume, foi a região mais afetada. Os comerciantes poderão ter duplo prejuízo: suposta perda de mercadoria e a baixa no movimento ao longo do dia. Ainda não temos estimativa de prejuízo financeiro, disse Sepulcri.

CHUVA NA GRANDE VITÓRIA

A chuva forte que atingiu a Grande Vitória na noite desta terça-feira (12) e madrugada de quarta-feira (13) deixou diversos pontos de alagamentos nos bairros e também na BR 101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista central do Km 265 da BR 101, em Laranjeiras, na Serra, ficou totalmente alagada.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) registrou que opera em estado de alerta no Espírito Santo após o registro das fortes chuvas que atingem o estado desde a noite desta terça-feira (12). Em Viana, foram registrados 102,20 mm de chuva nas últimas 24 horas. A Defesa Civil municipal informou que o esperado para o período era de 45mm.