Data: 06/11/2019 - ES - Vitória -Trecho da avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Leitão da Silva será inaugurada no dia 24 de novembro, diz governador

Com obras que se arrastam desde 2014, a nova Avenida Leitão da Silva, em Vitória , vai ser inaugurada no dia 24 de novembro, um domingo. A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais.

Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a pista já está quase toda liberada para o fluxo de veículos. Todo o trecho no sentido Avenida Beira-Mar terá três faixas para veículos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

HISTÓRICO

As obras na Leitão da Silva começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial da obra, que passaram a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões saltou para R$ 115 milhões.