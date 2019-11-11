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Vitória

Leitão da Silva será inaugurada no dia 24 de novembro, diz governador

Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a avenida já está quase toda liberada para o fluxo de veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 09:21

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 09:21

Data: 06/11/2019 - ES - Vitória -Trecho da avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Leitão da Silva será inaugurada no dia 24 de novembro, diz governador
Com obras que se arrastam desde 2014, a nova Avenida Leitão da Silva, em Vitória, vai ser inaugurada no dia 24 de novembro, um domingo. A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais.
Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a pista já está quase toda liberada para o fluxo de veículos. Todo o trecho no sentido Avenida Beira-Mar terá três faixas para veículos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

HISTÓRICO

As obras na Leitão da Silva começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial da obra, que passaram a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões saltou para R$ 115 milhões.
O atraso nas obras gerou um prejuízo muito grande para o comércio na região. Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos, isso foi provocado pela queda na movimentação de clientes após o início das obras

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