Adolescente de 14 anos é sequestrada, estuprada, queimada e agredida por dias na Serra

Menina contou ter sido abordada por um desconhecido no Terminal Campo Grande, em Cariacica, no domingo (8), e ele teria oferecido roupas novas; após aceitar, ela seguiu até a casa dele, onde começaram os abusos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:57 - Atualizado há 14 minutos

A vítima de 14 anos foi encaminhada ao UPA de Serra Sede para atendimento médico Crédito: Google Street View

Por dois dias, uma adolescente de 14 anos foi mantida em cárcere privado até ser salva na última terça-feira (10). A própria vítima conseguiu ajuda ao gritar dentro da casa onde era mantida em São Marcos III, na Serra. Uma vizinha escutou o pedido e chamou a Polícia Militar. À corporação, a menina contou ter sido estuprada, ameaçada, além de agredida a socos e tapas.

A adolescente também disse que foi forçada a tomar remédios e ingerir bebida alcoólica. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a menina no segundo andar com marcas nos pulsos. A jovem contou que o homem a abordou na noite de domingo (8) no Terminal de Campo Grande, em Cariacica.

Durante a conversa, ele ofereceu ajuda e contou que teria roupas para doar, mas que estavam na casa dele, no município serrano. Encantada com a possibilidade de vestimentas novas, a menina disse ter ido com ele até o bairro na Serra. Porém, ao chegar na residência, o homem a segurou pelo pescoço e ameaçou cortar o pescoço dela com uma faca se ela gritasse.

A partir deste momento, a adolescente relatou ter tomado medicamentos forçadamente e ter sido machucada diversas vezes. No dia seguinte ao sequestro, na segunda-feira (9), ele levou a menina até uma área de mata.

Na região, ela a amarrou em uma árvore com pedaços de plástico e a amordaçou com uma blusa. De acordo com a polícia, a menina contou que ele a estuprou e fez sexo oral e vaginal com ela. Depois a abandonou por horas, sem comida e bebida, voltando apenas à noite para retirá-la.

Ferida com fogo

A garota detalhou dificuldades por parte do sequestrador para retirar as amarras. Como forma de tirar a adolescente do local, ele usou um isqueiro para desfazer o laço. A decisão acabou causando queimaduras nos dedos da mão da jovem.

Logo depois, ele a levou novamente para casa, onde permaneceu abusando dela sob ameaças. Em buscas pelos cômodos, os militares encontraram uma abraçadeira de nylon, compatível com as marcas no pulso da vítima, além de uma faca usada pelo homem. A polícia explicou que como ela estava muito machucada e debilitada, a garota foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede. O Conselho Tutelar e a mãe da menor estiveram na UPA.

A Polícia Civil (PCES) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o procedimento tramita sob sigilo, conforme previsto em lei.

