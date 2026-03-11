Jovem é assassinado em ataque a tiros no meio da rua em Vitória

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros no meio da Rua Dr. Gastão Pache de Farias, no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite da última terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima aparentava ter aproximadamente 18 anos e apresentava cerca de dez perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no tórax, abdômen e nas pernas. No local do crime, foram ouvidos ao menos 15 tiros durante o ataque.