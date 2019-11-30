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Trânsito

Estacionamento na Leitão da Silva será liberado nos finais de semana

Após a inauguração oficial, também será permitido parar os carros ao longo da avenida nos feriados, mas durante a semana continuará a ser infração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 22:08

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 22:08

Carros estacionados na Avenida Leitão da Silva durante a semana serão autuados pela Guarda Municipal Crédito: Vitor Jubini
Após a inauguração da Avenida Leitão da Silva, programada para este domingo (1º), o estacionamento na via será liberado nos finais de semana e nos feriados a partir do próximo dia 7 de dezembro. Mas, durante a semana, parar indevidamente o carro na pista será motivo de autuação por parte da Guarda Municipal de Trânsito
Estacionar em local proibido é um hábito que tornou-se mais frequente durante o período de obras na avenida e permanece às vésperas da entrega oficial da Leitão da Silva à população. 

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Após quase 6 anos, Leitão da Silva será entregue

"A Prefeitura de Vitória informa que nos pontos da avenida Leitão da Silva em que as placas de sinalização vertical já estão instaladas corretamente, a Guarda Municipal pode autuar motoristas que estiverem em desacordo com a legislação. Reforça que ações de fiscalização por parte da Guarda Municipal na avenida começarão a partir do momento que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) entregar completamente as obras ao município, o que acontece neste domingo", ressalta a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), por meio de nota. 
Além disso, a Setran também observa que, caso alguém presencie irregularidades na região, é para fazer a denúncia por meio do 190. Mas destaca que, "a partir do dia 7 de dezembro, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento na avenida Leitão da Silva será permitido."

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