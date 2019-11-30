Estacionamento na Leitão da Silva será liberado nos finais de semana

Estacionar em local proibido é um hábito que tornou-se mais frequente durante o período de obras na avenida e permanece às vésperas da entrega oficial da Leitão da Silva à população.

"A Prefeitura de Vitória informa que nos pontos da avenida Leitão da Silva em que as placas de sinalização vertical já estão instaladas corretamente, a Guarda Municipal pode autuar motoristas que estiverem em desacordo com a legislação. Reforça que ações de fiscalização por parte da Guarda Municipal na avenida começarão a partir do momento que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) entregar completamente as obras ao município, o que acontece neste domingo", ressalta a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), por meio de nota.