Motoristas fazem retorno em cima de ciclovia na Leitão da Silva

Motoristas param sobre a faixa vermelha, destinada à travessia de ciclistas na Leitão da Silva, e esperam para fazer o retorno em local proibido Crédito: Vitor Jubini

A Avenida Leitão da Silva, em Vitória, vai ser inaugurada neste domingo (1º), após quase seis anos de obras, mas ainda carrega velhos problemas. De estrutura e de comportamento dos usuários. Entre as situações detectadas, vários motoristas fazendo retorno em local proibido, parando sobre a faixa vermelha destinada à travessia de ciclistas.

E, pela tranquilidade que aparentavam estar os infratores ao fazer a conversão irregular, a conduta é bastante comum naquele ponto da avenida, no sentido Maruípe - Beira-Mar. Enquanto os motoristas ocupavam o espaço até que o semáforo do cruzamento com a Rua Frederico Lagassa fechasse, ciclistas não tinham por onde passar.

Veja Também Nova Leitão da Silva é um avanço para a mobilidade metropolitana

Neste mesmo trecho, outro problema é a falta de faixa de pedestre. Com grande circulação de pessoas, tanto dos comércios quanto de moradores da região de Gurigica, não há ponto seguro de travessia no cruzamento. Os pedestres têm de passar no meio da pista, ou por cima da rampa de acesso à ciclovia.

A cuidadora Valdelícia Boaventura, 54 anos, trabalha na Praia do Canto e vai caminhando até a Leitão da Silva , passando pela Rua Dr Eurico de Aguiar, e precisa fazer a travessia da avenida para chegar a Gurigica. "Mas a gente precisa passar correndo para desviar dos carros. É muito ruim. Achei que com a obra ia melhorar para a gente, mas parece que até ficou pior. Tem mais carro por aqui e não tem a faixa", reclama.

A empregada Leydiane Nogueira, 25, acrescenta que até o tempo de abertura dos semáforos coloca os pedestres em risco. "Quando não está aberto o da Leitão da Silva, está o outro. Não tem sinal para a gente atravessar."

Pedestres atravessam em cruzamento da Avenida Leitão da Silva que não têm faixa Crédito: Vitor Jubini

Também se tornou comum observar veículos estacionados em locais que não se pode nem mesmo parar por um instante, quanto mais deixar por lá indefinidamente. Por outro lado, comerciantes se queixam de não haver uma área específica para carga e descarga na avenida.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informa, por nota, que está finalizando alguns trabalhos na Leitão da Silva para a entrega oficial da avenida à população no domingo. Diz ainda que se reuniu inúmeras vezes com as associações de moradores e comerciantes para adequar o projeto às necessidades da região.

"Desta maneira, o órgão está cumprindo fielmente a execução do projeto e após a entrega, a via não será mais de competência do DER. No caso de futuras adequações após a entrega, o DER ainda estará à disposição para eventuais esclarecimentos e suporte à população", finaliza a nota.

Já a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), também por nota, afirma que " as ações de fiscalização por parte da Guarda Municipal na avenida começarão a partir do momento que o DER entregar completamente as obras ao município, o que acontece neste domingo (1º)." Além disso, aponta que na próxima semana haverá uma reunião com Associação dos Comerciantes da Leitão da Silva para ajustar sinalizações referentes à carga e descarga na avenida.

Sobre o estacionamento irregular na via, a prefeitura informou que a fiscalização na avenida começará após a entrega das obras na avenida pelo governo do Estado. Reforçou, ainda, que o estacionamento será liberado na via nos finais de semana e feriados