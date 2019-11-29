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Após adiar inauguração...

Governo promete entregar obra da Leitão da Silva neste domingo

A entrega estava prevista inicialmente para o dia 24 de novembro, mas foi adiada (mais uma vez) por causa das chuvas fortes que atingiram o Espírito Santo.
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:05

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:05

Data: 21/11/2019 - ES - Vitória - Avenida Leitão da Silva, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Governo promete entregar obra da Leitão da Silva neste domingo
Após adiar a inauguração,  o Governo do Estado promete entregar as obras da avenida Leitão da Silva, em Vitória, no próximo domingo (1).  A entrega estava prevista inicialmente para o dia 24 de novembro, mas foi adiada (mais uma vez) por causa das chuvas fortes que atingiram o Espírito Santo.

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A solenidade de inauguração vai contar com a presença do governador Renato Casagrande. As obras, que se arrastam desde 2014, precisaram parar devido às fortes chuvas dos últimos dias. Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a via já está quase toda liberada para o fluxo de veículos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), todo o trecho no sentido Avenida Beira-Mar terá três faixas para veículos.

HISTÓRICO DE ATRASOS

As obras na Leitão da Silva começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Após mudanças no projeto inicial da obra, que passou a contar também com uma reestruturação no sistema de saneamento e drenagem da região, o orçamento inicial que era de R$ 50 milhões saltou para R$ 115 milhões.
O atraso nas obras gerou um prejuízo muito grande para o comércio na região. Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos, isso foi provocado pela queda na movimentação de clientes após o início das obras.

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