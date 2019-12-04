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Sol? Previsão do tempo é de dias fechados e com mais chuva no ES

No mês do verão, capixaba vive a expectativa do sol voltar a brilhar forte, mas o mês de dezembro começou e se manterá chuvoso pelo menos até o início da próxima semana, de acordo com as previsões dos institutos especializados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 11:38

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 11:38

O cenário de chuva, tempo fechado e clima mais ameno prosseguirá no cotidiano dos capixabas nos próximos dias Crédito: Carlos Alberto
Tente puxar pela memória quando foi a última vez que o sol brilhou forte por dias seguidos no Espírito Santo? É bem provável que tenha dificuldades para se lembrar, pois há semanas a realidade é de tempo fechado com muita chuva, um certo de friozinho atípico para o verão, e raros momentos de sol. O último mês do ano, quando começa o verão  no dia 22 , já começou e a realidade não mudou e nem deve mudar nos próximos dias.
Segundo as previsões do Instituto Climatempo, a expectativa para esta quarta-feira (4) em Vitória é de tempo fechado, com possibilidade de chuvas moderadas ao longo do dia e com poucas chances de o sol aparecer, mesmo que por entre as nuvens. Este panorama também se mantém em outras regiões do Espírito Santo para a data. A temperatura máxima na Capital capixaba não passará dos 26°C e o acumulado de chuva não deverá ultrapassar os 5 milímetros.

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Já na quinta-feira (5), o cenário muda um pouco, mas nada que anime muito. A nebulosidade deverá ter uma leve redução e a possibilidade de precipitação é mínima. O sol, porém, não deve aparecer com força.
Já o fim de semana do capixaba mais uma vez não começará com tempo firme, pelo contrário. Uma nova frente fria que chegará pelo litoral nesta quinta-feira trazendo umidade, e fará com que o as condições climáticas sigam favoráveis para chuvas. Na sexta-feira (6), a temperatura até sobe, podendo chegar aos 33°, mas a chuva pode voltar a cair com mais intensidade, podendo atingir um volume de 30 milímetros.

SÁBADO E DOMINGO

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o sábado (7) também será de tempo nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, e com remotas possibilidades de sol entre nuvens. No domingo (8), o tempo se manterá fechado e com probabilidade de chuvas esporádicas.
O panorama também não deve se alterar na próxima semana. O sol pode até surgir esporadicamente em alguns momentos da segunda-feira (9), mas as previsões de chuva se mantêm para a data. Sol, por enquanto, só nas lembranças.

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