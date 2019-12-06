Vídeo mostra chuva forte com raio, relâmpago e trovão em Castelo

Uma internauta filmou momentos de muita chuva acompanhada de raios, relâmpago e trovão no início desta sexta-feira (6) em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta válido para 52 localidades capixabas com validade para esta sexta.
Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, apesar de forte e rápida, a chuva deixou as ruas de alguns municípios do Sul alagadas. Internautas também registraram alagamentos em Apiacá, Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim.
Apesar das vias com alto nível de água, nenhum comércio foi invadido.