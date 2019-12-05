Inpe emite alerta de temporal com raios, ventos e granizo para o ES

O capixaba não tem sossego em relação à previsão do tempo. Após vivenciar um novembro chuvoso e um início de dezembro em situação semelhante, agora a população do Estado deve redobrar a atenção para um novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, 52 localidades do Espírito Santo estão sob aviso de atenção para chuvas intensas, tempestade de raios, granizo e também vendaval. O alerta tem início a meia-noite desta sexta-feira (06) e vai até as 23h59.
De acordo com o mapa climático disponibilizado pelo Inpe, a faixa de risco se estende do Amazonas, passa por Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, totalizando oito estados em situação de alerta.
Segundo o Instituto, no período designado podem ocorrer pancadas fortes de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e também queda de granizo. O Espírito Santo também deve receber a chegada de uma nova frente fria nesta sexta-feira (06), conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
No ES, as cidades que podem sofrer com os fenômenos da natureza são:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Almeida
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil.