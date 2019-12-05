Inpe emite alerta de temporal com raios, ventos e granizo para o ES

O alerta em amarelo se estende do Amazonas e chega até o Espírito Santo

Segundo o Instituto, no período designado podem ocorrer pancadas fortes de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e também queda de granizo. O Espírito Santo também deve receber a chegada de uma nova frente fria nesta sexta-feira (06), conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.