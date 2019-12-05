Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais chuva

Inpe emite alerta de temporal com raios, ventos e granizo para o ES

O alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é válido para 52 localidades capixabas e tem validade para esta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 11:44

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 11:44

O alerta em amarelo se estende do Amazonas e chega até o Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inpe
O capixaba não tem sossego em relação à previsão do tempo. Após vivenciar um novembro chuvoso e um início de dezembro em situação semelhante, agora a população do Estado deve redobrar a atenção para um novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, 52 localidades do Espírito Santo estão sob aviso de atenção para chuvas intensas, tempestade de raios, granizo e também vendaval. O alerta tem início a meia-noite desta sexta-feira (06) e vai até as 23h59.

Veja Também

ES contabilizou 3,6 mil raios em período de 35 horas

Saiba a diferença entre raio, relâmpago e trovão

ES é o 2º Estado do país com mais áreas sob risco de deslizamentos

De acordo com o mapa climático disponibilizado pelo Inpe, a faixa de risco se estende do Amazonas, passa por Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, totalizando oito estados em situação de alerta.
Segundo o Instituto, no período designado podem ocorrer pancadas fortes de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e também queda de granizo. O Espírito Santo também deve receber a chegada de uma nova frente fria nesta sexta-feira (06), conforme previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
No ES, as cidades que podem sofrer com os fenômenos da natureza são:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Almeida
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Nesses casos, o Inpe orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados