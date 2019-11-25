Novembro já é o terceiro mês mais chuvoso dos últimos 27 anos em Vitória
Novembro acumulou 367,2 milímetros de chuva até a última sexta-feira (22), o que já colocava o mês na décima posição no ranking de meses mais chuvosos, em Vitória, dos últimos 27 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após mais três dias com registros de chuvas no período, novembro subiu posições e, até as 9 horas deste domingo (24), já acumulava 478 mm, ocupando a terceira colocação o recorde histórico permanece com dezembro de 2013, quando Vitória acumulou 713,9 milímetros, em um período onde o Estado contabilizou mortes, destruição e prejuízos.
Se considerar apenas de dezembro de 2013 até o momento, novembro de 2019 já é o mês mais chuvoso na Capital. O penúltimo mês do ano pode ainda acumular mais milímetros, pois uma nova frente fria chegará no Estado na próxima sexta-feira (29), trazendo muita umidade. Na quinta-feira (28), inclusive, já existe a possibilidade de muita chuva, de acordo com o Instituto Climatempo.
VEJA LISTA COM OS RECORDES (EM MILÍMETROS)
- Dezembro/2013: 713,9
- Novembro/2008: 662,8
- Novembro/2019: 478,0
- Março/2013: 434,5
- Outubro/2009: 406,4
- Novembro/1996: 393,2
- Abril/2011: 384,0
- Novembro/2012: 376,1
- Março/2010: 374,7
- Abril/2018: 371,6
Entre os meses com mais registro de chuva em Vitória, novembro aparece em quatro das dez primeiras posições desde 1992, quando o Inmet passou a contabilizar o índice pluviométrico na Capital do Estado.