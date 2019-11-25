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Muita chuva!

Novembro já é o terceiro mês mais chuvoso dos últimos 27 anos em Vitória

Penúltimo mês do ano já soma 478 milímetros na Capital do Espírito Santo. Recorde pertence a dezembro de 2013, quando foram registrados 713,9 mm de chuva em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 12:30

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 12:30

Vitória e também boa parte das cidades do Estado conviveram com dias chuvosos na última semana Crédito: Vitor Jubini
Novembro já é o terceiro mês mais chuvoso dos últimos 27 anos em Vitória
Novembro acumulou 367,2 milímetros de chuva até a última sexta-feira (22), o que já colocava o mês na décima posição no ranking de meses mais chuvosos, em Vitória, dos últimos 27 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após mais três dias com registros de chuvas no período, novembro subiu posições e, até as 9 horas deste domingo (24), já acumulava 478 mm, ocupando a terceira colocação  o recorde histórico permanece com dezembro de 2013, quando Vitória acumulou 713,9 milímetros, em um período onde o Estado contabilizou mortes, destruição e prejuízos.

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Se considerar apenas de dezembro de 2013 até o momento, novembro de 2019 já é o mês mais chuvoso na Capital. O penúltimo mês do ano pode ainda acumular mais milímetros, pois uma nova frente fria chegará no Estado na próxima sexta-feira (29), trazendo muita umidade. Na quinta-feira (28), inclusive, já existe a possibilidade de muita chuva, de acordo com o Instituto Climatempo.

VEJA LISTA COM OS RECORDES (EM MILÍMETROS)

  • Dezembro/2013: 713,9
  • Novembro/2008: 662,8
  • Novembro/2019: 478,0
  • Março/2013: 434,5
  • Outubro/2009: 406,4
  • Novembro/1996: 393,2
  • Abril/2011: 384,0
  • Novembro/2012: 376,1
  • Março/2010: 374,7
  • Abril/2018:  371,6
Entre os meses com mais registro de chuva em Vitória, novembro aparece em quatro das dez primeiras posições desde 1992, quando o Inmet passou a contabilizar o índice pluviométrico na Capital do Estado.

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