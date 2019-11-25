Vitória e também boa parte das cidades do Estado conviveram com dias chuvosos na última semana

Novembro já é o terceiro mês mais chuvoso dos últimos 27 anos em Vitória

Entre os meses com mais registro de chuva em Vitória, novembro aparece em quatro das dez primeiras posições desde 1992, quando o Inmet passou a contabilizar o índice pluviométrico na Capital do Estado.