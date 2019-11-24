771 pessoas permanecem fora de casa por causa da chuva no ES

702 pessoas seguem desalojadas e outras 69 desabrigadas no Espírito Santo em virtude das chuvas, segundo relatório atualizado da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (24). O maior número de pessoas que tiveram que deixar suas casas está concentrado na cidade de Santa Leopoldina, com 362 desalojados e 65 desabrigados. Na cidade também ocorreu o maior número de mortes em virtude dos deslizamentos de terra, com três óbitos.
771 pessoas permanecem fora de casa por causa de chuva no ES
A quarta morte registrada pela Defesa Civil Estadual foi na cidade de Cariacica. Em Viana há 96 pessoas desalojadas e em Domingos Martins há outras 73. Em Anchieta estão 4 desabrigados que foram encaminhados para o Centro de Convivência de Ponta de Castelhanos.
Os municípios de Alegre, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Leopoldina e Vitória já decretaram situação de emergência.
Segundo o Incaper, a previsão do tempo para esta segunda-feira (25) é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste (exceto extremo sul da região). As demais áreas têm muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva.