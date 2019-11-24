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Desabrigados

771 pessoas permanecem fora de casa por causa da chuva no ES

Com 771 desabrigados no Estado, até agora, previsão é de sol somente a partir desta segunda (25) em grande parte do Espírito Santo, segundo Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 11:14

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 11:14

Alagamento na Rua Luciano das Neves, Centro de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
702 pessoas seguem desalojadas e outras 69 desabrigadas no Espírito Santo em virtude das chuvas, segundo relatório atualizado da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã deste domingo (24). O maior número de pessoas que tiveram que deixar suas casas está concentrado na cidade de Santa Leopoldina, com 362 desalojados e 65 desabrigados. Na cidade também ocorreu o maior número de mortes em virtude dos deslizamentos de terra, com três óbitos.
> Chuva no ES: Vitória decreta situação de emergência
771 pessoas permanecem fora de casa por causa de chuva no ES
A quarta morte registrada pela Defesa Civil Estadual foi na cidade de Cariacica. Em Viana há 96 pessoas desalojadas e em Domingos Martins há outras 73. Em Anchieta estão 4 desabrigados que foram encaminhados para o Centro de Convivência de Ponta de Castelhanos.

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> Leia mais notícias de chuva no Espírito Santo
Segundo o Incaper, a previsão do tempo para esta segunda-feira (25) é de sol entre muitas nuvens e chuva fraca, em alguns momentos, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste (exceto extremo sul da região). As demais áreas têm muitas nuvens, mas não há expectativa de chuva.

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