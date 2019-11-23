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Domingo (24) será de chuva em todo o Espírito Santo

Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns momentos.  A temperatura mínima é de 22 °C e a máxima  é de 25 °C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 19:33

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 19:33

O domingo volta a ser de chuva em todo o Estado Crédito: Thiago Colle
A trégua que a chuva deu neste sábado (23) para o Espírito Santo já está com as horas contadas. Com a mudança dos ventos, causada pela passagem de uma frente fria, o domingo (24) volta a ter céu nublado sem períodos de sol e com chuva frequente em todo litoral do Estado.
Na Região da Grande Vitória a situação volta a ficar preocupante porque pode chover de forte a qualquer momento do dia. Há risco para temporais desde cedo no interior do Estado. A capital capixaba terá a mínima de 20°C e a máxima de 26°C.

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Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas a previsão de temperatura mínima é de 23°C e máxima de 28°C. Na região Serrana o clima fica com temperatura mínima de 18°C e a máxima não ultrapassa os 23°C.
Já na Região Norte, a temperatura mínima é de 22°C e a máxima chega a 31°C

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