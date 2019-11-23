Domingo (24) será de chuva em todo o Espírito Santo

A trégua que a chuva deu neste sábado (23) para o Espírito Santo já está com as horas contadas. Com a mudança dos ventos, causada pela passagem de uma frente fria, o domingo (24) volta a ter céu nublado sem períodos de sol e com chuva frequente em todo litoral do Estado.
Na Região da Grande Vitória a situação volta a ficar preocupante porque pode chover de forte a qualquer momento do dia. Há risco para temporais desde cedo no interior do Estado. A capital capixaba terá a mínima de 20°C e a máxima de 26°C.
Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas a previsão de temperatura mínima é de 23°C e máxima de 28°C. Na região Serrana o clima fica com temperatura mínima de 18°C e a máxima não ultrapassa os 23°C.
Já na Região Norte, a temperatura mínima é de 22°C e a máxima chega a 31°C