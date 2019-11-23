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Chuva no ES: Vitória decreta situação de emergência

Cidade continua com alerta alto para risco de deslizamentos e rolamentos de rochas devido ao encharcamento do solo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 23:10

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 23:10

Prefeitura de Vitória declarou situação de emergência em função das fortes chuvas Crédito: Diego Alves/PMV
A Prefeitura de Vitória declarou situação de emergência em função das fortes chuvas e das áreas afetadas na capital. A medida tem como base a Classificação e Codificação Brasileira de Desastre e Risco e leva em consideração o volume de 566 milímetros na cidade neste mês, sendo 300 milímetros nos últimos 10 dias.
O volume registrado é quase o triplo do que estava previsto para o mês. Com isso, bairros atingidos necessitam de serviços urgentes emergenciais para cessação de danos, tendo em vista a manutenção e o aumento do risco para os moradores. Ao todo, 14 imóveis precisaram ser interditados e 30 pessoas estão desalojadas.
"Apesar de nós não termos tido nenhum acidente grave na cidade, nós tivemos uma destruição enorme em vias, escadarias e encostas que podem desabar. Fizemos atendimentos com pessoas já desabrigadas. Portanto, o decreto de emergência nos dá agilidade administrativa de fazer os reparos e as reconstruções necessárias na cidade o mais rápido possível. Por isso tomamos essa decisão", disse o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
Com a declaração da situação de emergência, ficam autorizadas a mobilização de todos os órgãos municipais para ajudar a Defesa Civil de Vitória e a convocação de voluntários nas ações reparadoras. Também ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos danos provocados pelas chuvas.
A cidade continua com alerta alto para risco de deslizamentos e rolamentos de rochas devido ao encharcamento do solo. Por isso, o monitoramento é constante.
Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar o órgão 24 horas pelo telefone 98818-4432 e pelo Fala Vitória 156.

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