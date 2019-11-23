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Atenção

Chuva no ES: cinco cidades ainda têm risco alto de deslizamentos

Serra, Vitória, Vila Velha, Fundão e Aracruz compõem a lista; outros seis municípios estão sob alerta moderado da Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 21:13

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 21:13

Massa de terra se deslocou no Parque Chácara Paraíso em Barro Vermelho, em Vitória, nesta sexta-feira (22) Crédito: Vitor Jubini
Depois de nove dias de fortes chuvas, cinco cidades do Espírito Santo continuam com alerta alto para deslizamento de terra, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual, no final da tarde desta sexta-feira (22). Quatro delas ficam na Região Metropolitana: SerraVitóriaVila Velha e Fundão. A lista termina com Aracruz, no Norte do Estado.
Chuva no ES - cinco cidades ainda têm risco alto de deslizamentos
Também afetados pelo excesso de água, há outros seis municípios capixabas sob risco moderado de movimento de massa terrestre: CariacicaVianaIbiraçuLinharesSanta Leopoldina e Rio Bananal. Com o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, Serra também está com um segundo alerta, moderado, relacionado a alagamentos.

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Apesar de ainda demandar atenção e monitoramento, a situação já representa uma significativa melhora em relação ao cenário desta quinta-feira (21), quando 17 municípios tinham risco, alto ou moderado, de sofrer algum deslizamento. As cidades de Afonso CláudioDomingos MartinsBarra de São FranciscoÁgua Doce do NorteVila Pavão e Brejetuba deixaram a lista.

SERRA: DOIS DESLIZAMENTOS EM UM DIA

Na manhã desta sexta-feira (22), o município de Serra teve duas ocorrências de deslizamento. Uma delas aconteceu no bairro Taquara I e fez com que a casa do repositor Maicon da Cruz desabasse. No local, também viviam outras cinco pessoas, mas ninguém estava na residência no momento do acidente.
O outro aconteceu no bairro Nova Carapina I, onde um barranco desabou. Junto com ele, parte de uma casa também caiu. No local, vive uma família com duas crianças, que saiu ilesa. Um vídeo gravado por vizinhos mostra o momento exato do deslizamento de terra.

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