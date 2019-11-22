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Santa Leopoldina

Nova vistoria não aponta risco em barragem de Santa Leopoldina

A recomendação, no entanto, é que famílias ainda não retornem para as casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 21:04

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 21:04

Defensoria Civil fez vistoria em barragem com risco de rompimento em Santa Leopoldina Crédito: Christian do Nascimento
Uma nova vistoria realizada nas barragens de Três Pontes, em Santa Leopoldina,  região Serrana do Espírito Santo, apontou que o local não oferece riscos à população. De acordo com técnicos da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), mesmo que a represa de menor porte se rompa, a barragem maior conseguirá escoar água e não transbordar. A recomendação, contudo, é que as famílias que foram retiradas das casas não voltem ainda para o local.
Nova vistoria não aponta risco em barragem de Santa Leopoldina
Quatro barragens da região foram vistoriadas na tarde desta quinta-feira (21) por equipes da Agerh e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A inspeção visual constatou que as passagens de água da barragem de maior porte estão desobstruídas, o que não ocasionaria transbordamento.

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Na última quarta-feira (20), oito famílias que moram na região foram retiradas do local por orientação da Defesa Civil. O órgão adotou a medida após perceber o risco de rompimento da barragem de porte menor, que poderia levar excesso de água para outras barragens. Até o momento, a orientação é que as famílias não voltem ao local, por questão de segurança.
"Os técnicos constataram que não há entupimentos nos monges e vertedouros das barragens maiores, o que permite que, nas condições atuais, a água seja escoada e não transborde", disse a Agerh por meio de nota.
Algumas irregularidades foram encontradas na barragem menor, que corre risco de se romper, mas sem promover estragos. O local segue sendo monitorado. As quatro barragens são particulares e os proprietários ainda não foram identificados. 

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