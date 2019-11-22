Defensoria Civil fez vistoria em barragem com risco de rompimento em Santa Leopoldina Crédito: Christian do Nascimento

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), mesmo que a represa de menor porte se rompa, a barragem maior conseguirá escoar água e não transbordar. A recomendação, contudo, é que as famílias que foram retiradas das casas não voltem ainda para o local. Uma nova vistoria realizada nas barragens de Três Pontes, em Santa Leopoldina , região Serrana do Espírito Santo, apontou que o local não oferece riscos à população. De acordo com técnicos da, mesmo que a represa de menor porte se rompa, a barragem maior conseguirá escoar água e não transbordar. A recomendação, contudo, é que as famílias que foram retiradas das casas não voltem ainda para o local.

Your browser does not support the audio element. Nova vistoria não aponta risco em barragem de Santa Leopoldina

Quatro barragens da região foram vistoriadas na tarde desta quinta-feira (21) por equipes da Agerh e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A inspeção visual constatou que as passagens de água da barragem de maior porte estão desobstruídas, o que não ocasionaria transbordamento.

Na última quarta-feira (20), oito famílias que moram na região foram retiradas do local por orientação da Defesa Civil. O órgão adotou a medida após perceber o risco de rompimento da barragem de porte menor, que poderia levar excesso de água para outras barragens. Até o momento, a orientação é que as famílias não voltem ao local, por questão de segurança.

"Os técnicos constataram que não há entupimentos nos monges e vertedouros das barragens maiores, o que permite que, nas condições atuais, a água seja escoada e não transborde", disse a Agerh por meio de nota.