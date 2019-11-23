Prédio interditado em Marechal Floriano é liberado pela Defesa Civil

Todos os 50 desalojados de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, já podem voltar para os respectivos apartamentos do Edifício Orquídea, que fica no bairro Recanto dos Nobres. Depois de uma nova vistoria feita nesta sexta-feira (22), a Defesa Civil Estadual liberou a estadia dos moradores e manteve a interdição, somente, na garagem do prédio.
O imóvel havia sido totalmente evacuado e interditado na quinta-feira (21) por causa do risco de deslizamento de um bloco rochoso do morro que fica bem ao lado. O problema aconteceu após o proprietário de um armazém vizinho realizar uma escavação irregular e retirar parte da sustentação da pedra.
Uma equipe técnica esteve no local e baixou o nível da interdição, já que a sustentação do prédio não está na rota pela qual o bloco rochoso pode deslizar. A garagem, o armazém e uma oficina mecânica, porém, continuam interditados totalmente, explicou Major Pimenta, chefe do departamento de resposta da Defesa Civil do Espírito Santo.
Com este novo panorama, a previsão é que as 15 famílias que moram no prédio, e que estavam em casas de parentes ou amigos, voltem ao local. Consequentemente, o município de Marechal Floriano deve sair da lista daqueles que possuem desalojados ou desabrigados, por causa das fortes chuvas dos últimos dias no Estado.