Semana começa com sol, mas chuva já tem data para voltar no ES

O tempo começa a secar sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira (25). Ainda será um dia com grande quantidade de nuvens, mas o sol aparece e não há expectativa de chuva. Alguns locais, especialmente nas regiões serranas, podem amanhecer com céu nublado e forte névoa, mas que enfraquece pela manhã e deixa o sol aparecer. A temperatura sobe um pouco em relação ao domingo (24).