Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finalmente!

Semana começa com sol, mas chuva já tem data para voltar no ES

A semana começou com tempo mais firme, porém as chuvas devem reaparecer em todo o Estado já na quinta-feira (28), de acordo com o Instituto Climatempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 10:39

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 10:39

25/11/2019 - Vitória - ES - Capixaba aproveita manhã de sol Crédito: Ricardo Medeiros
Semana começa com sol, mas chuva já tem data para voltar no ES
Ele voltou ainda tímido, mas o sol deu o ar da graça em Vitória e também em várias cidades do Espírito Santo após dias de chuvas intensas, que deixaram centenas de pessoas fora de casa.  Mas é bom o capixaba nem se empolgar muito, pois o tempo não deve "firmar", pelo menos é o que aponta as previsões do Instituto Climatempo.
O tempo começa a secar sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira (25). Ainda será um dia com grande quantidade de nuvens, mas o sol aparece e não há expectativa de chuva. Alguns locais, especialmente nas regiões serranas, podem amanhecer com céu nublado e forte névoa, mas que enfraquece pela manhã e deixa o sol aparecer. A temperatura sobe um pouco em relação ao domingo (24).

Veja Também

Depois da chuva, buracos para todo lado nas pistas da Grande Vitória

Chuva no ES: cinco cidades ainda têm risco alto de deslizamentos

Como lavar e secar roupas em dias de chuva

CHUVA NA QUINTA
Os três primeiros dias da semana provavelmente serão sem chuvas, mas ela deve voltar a cair já na próxima quinta-feira (28) em todo o Estado. O calor forte que deve fazer nesse período curto favorece o acúmulo de água sobre o Espírito Santo, segundo o instituto.
FIM DE SEMANA
próximo fim de semana também deve ser debaixo d'água, isso porque uma nova frente fria se aproximará do Estado na sexta-feira (29), trazendo pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados