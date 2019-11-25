Semana começa com sol, mas chuva já tem data para voltar no ES
Ele voltou ainda tímido, mas o sol deu o ar da graça em Vitória e também em várias cidades do Espírito Santo após dias de chuvas intensas, que deixaram centenas de pessoas fora de casa. Mas é bom o capixaba nem se empolgar muito, pois o tempo não deve "firmar", pelo menos é o que aponta as previsões do Instituto Climatempo.
O tempo começa a secar sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira (25). Ainda será um dia com grande quantidade de nuvens, mas o sol aparece e não há expectativa de chuva. Alguns locais, especialmente nas regiões serranas, podem amanhecer com céu nublado e forte névoa, mas que enfraquece pela manhã e deixa o sol aparecer. A temperatura sobe um pouco em relação ao domingo (24).
CHUVA NA QUINTA
Os três primeiros dias da semana provavelmente serão sem chuvas, mas ela deve voltar a cair já na próxima quinta-feira (28) em todo o Estado. O calor forte que deve fazer nesse período curto favorece o acúmulo de água sobre o Espírito Santo, segundo o instituto.
FIM DE SEMANA
O próximo fim de semana também deve ser debaixo d'água, isso porque uma nova frente fria se aproximará do Estado na sexta-feira (29), trazendo pancadas de chuva, principalmente no período da tarde.