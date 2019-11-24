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Previsão do tempo

Chuva dá trégua até quarta no ES, mas volta forte no fim de semana

Sol reaparece no Estado a partir desta segunda, mas pancadas de chuva voltam no meio da semana. Frente fria deve trazer mais chuva forte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 18:11

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 18:11

Data: 22/11/2019 - ES - Vila Velha - Alagamento na rua Luciano das Neves, Centro. Chuva na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Depois de pelo menos duas semanas com chuvas praticamente todos dias, o tempo deve voltar a abrir no Espírito Santo a partir desta segunda (25). Isso pelo menos por alguns dias. Notícia boa já que, por causa dos temporais dos últimos dias, 771 pessoas continuam fora de suas casas no Estado.
De acordo com previsão do Climatempo, até quarta-feira (27) o Espírito Santo deve ficar sem chuva. O sol deve aparecer em todo o Estado, mas entre muitas nuvens em algumas horas.
Quem estava com saudade do tempo seco, porém, não deve se animar muito. Pancadas de chuva podem voltar a cair sobre o Estado a partir da quinta (28). 

FRENTE FRIA

A partir de sexta-feira (29), outra frente fria chega trazendo chuva forte ao Estado e em praticamente toda a Região Sudeste, segundo o Climatempo.
Essa última frente fria de novembro deve aumentar a chuva sobre São Paulo entre os dias 27 e 28 de novembro e  provocar mais chuva sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo entre os dias 29 e 30.

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