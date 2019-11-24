Chuva dá trégua até quarta no ES, mas volta forte no fim de semana

Data: 22/11/2019 - ES - Vila Velha - Alagamento na rua Luciano das Neves, Centro. Chuva na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

De acordo com previsão do Climatempo, até quarta-feira (27) o Espírito Santo deve ficar sem chuva. O sol deve aparecer em todo o Estado, mas entre muitas nuvens em algumas horas.

Quem estava com saudade do tempo seco, porém, não deve se animar muito. Pancadas de chuva podem voltar a cair sobre o Estado a partir da quinta (28).

FRENTE FRIA

A partir de sexta-feira (29), outra frente fria chega trazendo chuva forte ao Estado e em praticamente toda a Região Sudeste, segundo o Climatempo.