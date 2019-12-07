Forte chuva causa interdições na BR 101, em Viana

Procurada, Eco101 informou que, no trecho de Viana, há interdição das vias laterais e o tráfego está fluindo pela pista central em ambos sentidos. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local orientando usuários.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados