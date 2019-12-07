Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Forte chuva causa interdições na BR 101, em Viana

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os kms 298 e 300 estão com as pistas laterais bloqueadas e o trânsito flui precariamente por um viaduto que está em obras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 23:18

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 23:18

Fortes chuvas causam interdições na BR 101 Crédito: Vítor Jubini
As fortes chuvas desta sexta-feira (06) causaram interdições na BR 101, em Viana, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os kms 298 e 300 estão com as pistas laterais bloqueadas e o trânsito flui precariamente por um viaduto que está em obras. 
Procurada, Eco101 informou que, no trecho de Viana, há interdição das vias laterais e o tráfego está fluindo pela pista central em ambos sentidos. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local orientando usuários.

Veja Também

Chuva forte alaga ruas na Grande Vitória

Vídeo mostra chuva forte com raio, relâmpago e trovão em Castelo

Final de semana começa com chuva forte no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome
Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados