Final de semana começa com chuva forte no Espírito Santo

O final de semana para o capixaba começa com tempo fechado e possibilidade de chuva forte a partir da madrugada deste sábado (7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover o equivalente de 30 a 60mm/h, e há um alerta para risco de alagamentos para algumas áreas. Essa mudança de tempo ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria para o Espírito Santo, principalmente na região Norte do Estado. Com isso, o vento muda de direção e passa a soprar do oceano ao continente, podendo causar rajadas de ventos.
Na Região da Grande Vitória a chuva mais intensa se concentra na noite de sexta-feira(6) para a madrugada de sábado (7), e vai perdendo intensidade ao longo do dia. A temperatura fica com a mínima de 22°C e a máxima de 26°C.
Na Região Sul o céu ficará encoberto e pode chover a qualquer hora. Nas áreas mais altas o dia começa com a mínima de 15°C e a máxima não ultrapassa os 23°C.
A Região Serrana também registra baixa nas temperaturas, com mínima de 17°C e a máxima não ultrapassa os 22°C. Já na região Norte, o dia começa com os termômetros marcando 22°C e a máxima chega a 28°C.