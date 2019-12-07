Alagamento muda local de feira e deixa lixo nas ruas em Vila Velha

Chuva no ES: Alagamento muda local de feira em Itapoã

No canal que corta Itapoã, é possível ver muito lixo nas margens. No meio do lixo são encontrados alguns pedaços de móveis, provavelmente de moradores que tiveram prejuízos.

Na feira que acontece aos sábados na Rua Jaime Duarte, alguns feirantes tiveram que montar as estruturas em outro ponto da rua, um pouco distante do local de sempre, que estava alagado. O vendedor Jacinto Rodrigues, 51, explicou que quando os feirantes chegaram pela manhã, o espaço estava tomado pela água.

O feirante Jacinto Rodrigues precisou vender seus produtos em um local distante do comum por conta dos alagamentos Crédito: José Carlos Schaeffer

"Muita água. Alguns produtores não vieram e aí os feirantes se dividiram. Trabalhar na feira debaixo de água é complicado. Ali é um ponto bom, de movimento, mas em tempo de muita água é complicado trabalhar", disse.

Chuva no ES: após alagamento, lixo espalhado nas ruas em Itapoã, Vila Velha

No final da manhã, voltou a chover forte no município. De acordo com a Defesa Civil Estadual, em Vila Velha, Foram registrados vários pontos de alagamentos, mas apesar do alerta de risco para deslizamentos, não houve acionamento da Defesa Civil municipal.

Chuva no ES: por conta de alagamentos,canal do Rio Marinho ficou repleto de lixo e entulhos Crédito: Divulgação/PMVV