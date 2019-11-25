Show de Tiê em Vitória é cancelado por fortes chuvas

Conhecida pelo sucesso "A Noite", que teve quase 130 milhões de acessos via redes sociais, a cantora Tiê teve que cancelar a gravação de seu DVD e show marcados para acontecer nesta segunda (25) no Teatro do Sesi, em Vitória.
Em comunicado oficial, os responsáveis pelo evento disseram que a nova data será redefinida de acordo com a disponibilidade da artista.
"Informamos também que a troca de ingressos e reembolso aos que não puderem comparecer na nova data está sendo administrada pela bilheteria do Sesi aos que compraram no site ou no local do evento, e na plataforma Sympla aos que adquiriram ingressos pela mesma, estando as empresas parceiras, a artista, e o local isentos de vínculo", diz, trecho do comunicado enviado à reportagem.
REEMBOLSO DE INGRESSOS
- Para quem comprou pelo site Sympla: as solicitações devem ser direcionadas ao e-mail [email protected] até 04 de dezembro
- Para quem comprou no site do Sesi ou bilheteria do local: o Sesi está entrando em contato por telefone e e-mail informado na hora da compra orientando sobre o procedimento que deve ser adotado