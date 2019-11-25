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Show de Tiê em Vitória é cancelado por fortes chuvas

Show e gravação de DVD foram cancelados e estavam marcados para acontecer às 20h desta segunda-feira (25) no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, bairro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 11:39

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 11:39

  Crédito: Divulgação
Conhecida pelo sucesso "A Noite", que teve quase 130 milhões de acessos via redes sociais, a cantora Tiê teve que cancelar a gravação de seu DVD e show marcados para acontecer nesta segunda (25) no Teatro do Sesi, em Vitória.
> Cancelado: em apresentação única, Tiê traz a Vitória o show "Dix"
Em comunicado oficial, os responsáveis pelo evento disseram que a nova data será redefinida de acordo com a disponibilidade da artista.

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"Informamos também que a troca de ingressos e reembolso aos que não puderem comparecer na nova data está sendo administrada pela bilheteria do Sesi aos que compraram no site ou no local do evento, e na plataforma Sympla aos que adquiriram ingressos pela mesma, estando as empresas parceiras, a artista, e o local isentos de vínculo", diz, trecho do comunicado enviado à reportagem.

REEMBOLSO DE INGRESSOS

  • Para quem comprou pelo site Sympla: as solicitações devem ser direcionadas ao e-mail [email protected] até 04 de dezembro
  • Para quem comprou no site do Sesi ou bilheteria do local: o Sesi está entrando em contato por telefone e e-mail informado na hora da compra orientando sobre o procedimento que deve ser adotado

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