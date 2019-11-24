'Bacurau' é eleito melhor filme de Festival na Espanha

Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

Bacurau ", de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor longa-metragem da 29ª edição do Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga (Fancine), que terminou na quinta-feira, 21.

Ambientado em um pequeno povoado do sertão brasileiro abandonado pelo poder público, Bacurau levou o prêmio principal, que inclui a quantia de ¤9 mil (cerca de R$ 42 mil), e o prêmio da crítica. O filme tem no elenco Bárbara Colen, Sônia Braga , Thomas Aquino, Wilson Rabelo e Silvero Pereira.

Na categoria de melhor direção, o vencedor foi o americano Richard Stanley, por A Cor que Caiu do Espaço, que também obteve o prêmio de melhores efeitos especiais.

A melhor atriz do Fancine foi a britânica Imogen Poots, pelo trabalho em Vivarium, de Lorcan Finnegan.

O melhor ator foi o francês Jean Dujardin, pelo papel em Le Daim, de Quentin Dupieux, que ainda faturou o prêmio de melhor roteiro.