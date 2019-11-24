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'Bacurau' é eleito melhor filme de Festival na Espanha

'Bacurau' tem no elenco Bárbara Colen, Sônia Braga, Thomas Aquino, Wilson Rabelo e Silvero Pereira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 09:26

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 09:26

  Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação
"Bacurau", de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor longa-metragem da 29ª edição do Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga (Fancine), que terminou na quinta-feira, 21.
Ambientado em um pequeno povoado do sertão brasileiro abandonado pelo poder público, Bacurau levou o prêmio principal, que inclui a quantia de ¤9 mil (cerca de R$ 42 mil), e o prêmio da crítica. O filme tem no elenco Bárbara Colen, Sônia Braga, Thomas Aquino, Wilson Rabelo e Silvero Pereira.
Na categoria de melhor direção, o vencedor foi o americano Richard Stanley, por A Cor que Caiu do Espaço, que também obteve o prêmio de melhores efeitos especiais.

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A melhor atriz do Fancine foi a britânica Imogen Poots, pelo trabalho em Vivarium, de Lorcan Finnegan.
O melhor ator foi o francês Jean Dujardin, pelo papel em Le Daim, de Quentin Dupieux, que ainda faturou o prêmio de melhor roteiro.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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