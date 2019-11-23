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'Exorcizei a Josiane', diz Agatha Moreira ao mostrar novo visual

A reprise do ultimo capitulo da novela 'A Dona do Pedaço' vai ao ar neste sábado (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2019 às 12:36

Publicado em 23 de Novembro de 2019 às 12:36

Agatha Moreira Crédito: Reprodução | Redes sociais
O último capítulo de A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, foi exibido na noite desta sexta-feira (22). Agatha Moreira, que deu vida à vilã Josiane, mostrou a mudança feita em seu visual após dar vida à personagem.
"Fiz o que todo mundo tá com vontade de fazer: exorcizei a Josiane!", escreveu em seu Instagram na tarde desta sexta-feira  (22).
A atriz também se revelou nervosa para assistir o último capítulo da novela.
Após a exibição, o autor Walcyr Carrasco agradeceu a audiência do público em seu Twitter. "A todos vocês, meu muito obrigado! Foi lindo!", escreveu.

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