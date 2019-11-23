'Exorcizei a Josiane', diz Agatha Moreira ao mostrar novo visual

Agatha Moreira Crédito: Reprodução | Redes sociais

O último capítulo de A Dona do Pedaço, novela das 9 da Globo, foi exibido na noite desta sexta-feira (22). Agatha Moreira, que deu vida à vilã Josiane, mostrou a mudança feita em seu visual após dar vida à personagem.

"Fiz o que todo mundo tá com vontade de fazer: exorcizei a Josiane!", escreveu em seu Instagram na tarde desta sexta-feira (22).

A atriz também se revelou nervosa para assistir o último capítulo da novela.