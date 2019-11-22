Em apresentação única, Tiê traz a Vitória o show 'Dix'

A cantora Tiê Crédito: Divulgação

Conhecida pelo sucesso "A Noite", que teve quase 130 milhões de acessos nas redes sociais, Tiê mostra o seu talento e versatilidade artística no espetáculo "Dix", que acontece nesta segunda (25), a partir das 20h, no Teatro do Sesi, em Vitória, dentro do projeto Ensaio Cultural.

Como o nome pode sugerir, "Dix" (dez em bom francês) serve para comemorar uma década de estrada da artista, que conta no currículo com quatro álbuns ("Sweet Jardim", "A Coruja e o Coração", "Esmeraldas" e "Gaya"), alguns compostos por canções autobiográficas.

Além de A Noite, Tiê também chamou a atenção em faixas como Isqueiro Azul e Amuleto. A artista, que já morou no Japão e em Nova Iorque, fez turnê com o Toquinho antes de traçar os projetos solos e gravou ao lado de David Byrne, Jorge Drexler e Luan Santana.

Dix também serve para o lançamento do primeiro DVD de Tiê. No palco, a paulistana promete um espetáculo intimista, em que algumas músicas definitivas de sua carreira não podem faltar, especialmente Piscar o Olho, que estourou na trilha sonora da (inesquecível) novela Cheias de Charme (2012). Seu maior hit, A Noite, também embalou um folhetim: I Love Paraisópolis (2015).

Recentemente, mais duas canções de sua autoria também marcaram as trilhas de programas globais: Longe de Mim, versão em português da libanesa La Bel Haki para Órfãos da Terra (2018); e Deixa Queimar, que pode ser ouvida na elogiada série Carcereiros.