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Música

Em apresentação única, Tiê traz a Vitória o show 'Dix'

Show está marcado para segunda-feira (25), no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 17:46

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 17:46

A cantora Tiê Crédito: Divulgação
Conhecida pelo sucesso "A Noite", que teve quase 130 milhões de acessos nas redes sociais, Tiê mostra o seu talento e versatilidade artística no espetáculo "Dix", que acontece nesta segunda (25), a partir das 20h, no Teatro do Sesi, em Vitória, dentro do projeto Ensaio Cultural.
Como o nome pode sugerir, "Dix" (dez em bom francês) serve para comemorar uma década de estrada da artista, que conta no currículo com quatro álbuns ("Sweet Jardim", "A Coruja e o Coração", "Esmeraldas" e "Gaya"), alguns compostos por canções autobiográficas.
Além de A Noite, Tiê também chamou a atenção em faixas como Isqueiro Azul e Amuleto. A artista, que já morou no Japão e em Nova Iorque, fez turnê com o Toquinho antes de traçar os projetos solos e gravou ao lado de David Byrne, Jorge Drexler e Luan Santana.
Dix também serve para o lançamento do primeiro DVD de Tiê. No palco, a paulistana promete um espetáculo intimista, em que algumas músicas definitivas de sua carreira não podem faltar, especialmente Piscar o Olho, que estourou na trilha sonora da (inesquecível) novela Cheias de Charme (2012). Seu maior hit, A Noite, também embalou um folhetim: I Love Paraisópolis (2015).
Recentemente, mais duas canções de sua autoria também marcaram as trilhas de programas globais: Longe de Mim, versão em português da libanesa La Bel Haki para Órfãos da Terra (2018); e Deixa Queimar, que pode ser ouvida na elogiada série Carcereiros.
  • DIX
  • O QUE É: Show da cantora Tiê, dentro do projeto Ensaio Cultural
  • QUANDO: Segunda (25), a partir das 20h
  • ONDE: no Teatro do Sesi - Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). À venda no site sesiculturaes.com.br.
  • INFORMAÇÕES: (27) 3334-7323

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