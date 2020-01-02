Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral capixaba

Os ventos podem levar areia da praia para dentro das cidades da orla do Estado, como ocorrido em Vila Velha recentemente Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes e que podem atingir até 74 Km/h para todo o litoral capixaba nesta quinta-feira (02). O aviso foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). As possibilidades de vendaval se estendem de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até a cidade de Caravelas, no Sul baiano. O aviso meteorológico tem validade até o próximo sábado (04) para esta região.

O alerta da Marinha também foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que indica possibilidade de temporal com raios e granizo, além de vendaval para todo o Espírito Santo até as 23h59 desta quinta-feira (02).