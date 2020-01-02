Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral capixaba

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes e que podem atingir até 74 Km/h para todo o litoral capixaba nesta quinta-feira (02). O aviso foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). As possibilidades de vendaval se estendem de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até a cidade de Caravelas, no Sul baiano. O aviso meteorológico tem validade até o próximo sábado (04) para esta região.
O alerta da Marinha também foi reforçado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que indica possibilidade de temporal com raios e granizo, além de vendaval para todo o Espírito Santo até as 23h59 desta quinta-feira (02).
A Marinha alerta ainda para os riscos de navegação nessas condições climáticas, inclusive para os praticantes de esportes aquáticos e também pesca. Segundo o órgão federal, a explicação para os ventos fortes se dá pela intensificação dos ventos na região periférica de um sistema de alta pressão estacionado sobre o Estado e ainda a aproximação de uma nova frente fria, que pode provocar ventos de direção Nordeste e Noroeste.