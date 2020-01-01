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Previsão do tempo

Primeiros dias de 2020 devem ter pancadas de chuva no ES

Previsão do Incaper aponta para risco de chuva e até temporais na maioria das regiões. Apesar disso, calor continua forte no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 19:58

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 19:58

Apesar do calor, a previsão é de pancadas de chuva e até temporais em algumas regiões do Estado Crédito: Carlos Alberto ilva/Arquivo
O ano de 2020 começou com um calorão no Espírito Santo, mas a chuva promete já chegar nos primeiros dias do ano. Na maior parte do Estado deve chover durante a semana. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas na maioria das regiões.
Na quinta-feira (02), o sol continua forte durante o dia. Na Região Sul, a máxima pode chegar a 37°C. Mas a chuva chega à noite em praticamente todo o Estado. Há risco de trovoadas e temporais em alguns trechos. Na Grande Vitória, mínima de 21°C e máxima de 36°C.
O tempo fica instável na sexta-feira (03). Há possibilidade de chuva durante o dia todo o dia na maioria das regiões. O risco de temporais continua, segundo o Incaper. No sábado (04), a chuva deve cair mais forte por causa de uma nova configuração da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e há possibilidade de trovoadas a qualquer hora em grande parte do Estado. 

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