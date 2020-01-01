Primeiros dias de 2020 devem ter pancadas de chuva no ES

Na quinta-feira (02), o sol continua forte durante o dia. Na Região Sul, a máxima pode chegar a 37°C. Mas a chuva chega à noite em praticamente todo o Estado. Há risco de trovoadas e temporais em alguns trechos. Na Grande Vitória, mínima de 21°C e máxima de 36°C.

O tempo fica instável na sexta-feira (03). Há possibilidade de chuva durante o dia todo o dia na maioria das regiões. O risco de temporais continua, segundo o Incaper. No sábado (04), a chuva deve cair mais forte por causa de uma nova configuração da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e há possibilidade de trovoadas a qualquer hora em grande parte do Estado.