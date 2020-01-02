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Internautas registram relâmpagos na Grande Vitória

Os vídeos foram feitos em bairros como Praia das Gaivotas, Vista da Serra, Mestre Álvaro, São Pedro e Cariacica Sede

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 20:30
Relâmpagos na Grande Vitória Crédito: Internauta
Internautas enviaram para A Gazeta registros de cenas de relâmpagos em vários bairros da Grande Vitória na noite desta quinta-feira (2). Em alguns pontos da região metropolitana também já há registro de chuva. Os registros foram feitos logo após o alerta emitido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que previu pancadas de chuva acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento
Os vídeos foram realizados de locais como Praia das Gaivotas, Vista da Serra, Mestre Álvaro, São Pedro e Cariacica Sede.
Além do Incaper, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Marinha do Brasil também alertaram para tempestades com raios, queda de granizo e ventos intensos. No caso da Marinha, o aviso é de intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão e a posterior aproximação de uma frente fria, que pode causar agitação marítima em alto-mar entre o Espírito Santo, ao sul de Marataízes, e do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, entre o sábado (4) e o domingo (5).

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