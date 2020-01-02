Internautas registram relâmpagos na Grande Vitória

Além do Incaper, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Marinha do Brasil também alertaram para tempestades com raios, queda de granizo e ventos intensos. No caso da Marinha, o aviso é de intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão e a posterior aproximação de uma frente fria, que pode causar agitação marítima em alto-mar entre o Espírito Santo, ao sul de Marataízes, e do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, entre o sábado (4) e o domingo (5).