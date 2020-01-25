Chuva no ES: saiba como identificar sinais de deslizamento e se proteger

As chuvas intensas têm provocado danos materiais e mortes no Espírito Santo. Até agora, sete pessoas morreram vítimas de soterramentos e enxurradas no Sul do Estado após o temporal do último dia 17. Mas antes de um deslizamento de terra acontecer há sinais que podem ser observados pelas pessoas, como simplesmente portas e janelas emperradas.
Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontou que o Espírito Santo é o segundo Estado do Brasil com o maior risco de deslizamentos de terra, ficando atrás somente do Rio de Janeiro. Mais de 60% do território capixaba está na categoria de risco alto a máximo de deslizamento.
"O que mais nos preocupa, atualmente, é não apenas a quantidade chuva, mas sim o tempo. São dias seguidos de muita chuva, o solo não consegue absorver tudo e fica instável", afirmou o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros Militar.
O coronel afirmou que o ideal é sair de casa quando houve risco de desabamento para procurar um local seguro caso haja algum desses sinais, mas que deve haver cuidado redobrado com as enxurradas. Para Borges, a questão no Espírito Santo não é apenas a quantidade de chuva, mas o período de duração dela. "É muita chuva em um curto intervalo de tempo, não há tempo hábil para que o solo seque e consiga absorver a chuva que cai", destacou.
SINAIS DE DESLIZAMENTOS
- Rachaduras: Qualquer tipo de rachadura, seja nas paredes ou no chão, é sinal de preocupação, pois o solo está instável
- Árvores e muros caindo: isso significa que não há estabilidade no solo, além da presença de ventos
- Barrancos: qualquer desprendimento de barrancos próximo à residência, mesmo que pouquinho, é sinal de alerta, pois sugere que haverá um colapso na estrutura da casa ou do terreno
- Em caso de deslizamento: entrar em contato com a Defesa Civil, imediatamente após deixar a residência
- Retorno para casa: apenas depois da inspeção da Defesa Civil