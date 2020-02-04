As famílias que viviam nas residências foram incluídas no programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Risco de deslizamentos leva a demolição de duas casas em Colatina

A Prefeitura de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, demoliu nesta terça-feira (4) duas casas no bairro São Marcos. Os imóveis, localizados na Rua Guandu, estavam em uma área considerada de risco pela Defesa Civil Municipal e poderiam cair em casos de deslizamentos.

A decisão de demolir os imóveis foi tomada pelo Gabinete de Crise, que envolve diversos órgãos como Defesa Civil, Prefeitura de Colatina, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e diversas secretarias municipais.

As famílias deixaram as residências e foram incluídas no programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Elas já estão em novos imóveis nos bairros Renzo Morelato e Nilson Soella.

As casas foram demolidas para evitar novas ocupações que coloquem em risco a vida dos moradores Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação