Delegado flagra homens cavando buraco para furtar fios em Camburi

Buraco aberto na Praia de Camburi, em Vitória, para roubar fios de cobre Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens foram detidos no início da manhã desta quarta-feira (30) após tentarem furtar fios de cobre na Praia de Camburi , em Vitória . Os suspeitos quebraram a caixa de cimento que protege os fios, mas a Polícia Militar chegou antes que a dupla conseguisse concretizar a ação.

De acordo com informações da TV Gazeta, por volta das 5 horas da manhã um jovem de 18 anos cavou um buraco ao lado de um poste de iluminação da praia. Ele já se preparava para entrar no buraco e começar o roubo dos fios, quando a cena foi flagrada e fotografada pelo delegado Márcio Braga, titular da Delegacia de Costumes e Diversões. O delegado chamou a polícia e os dois homens acabaram detidos.

Jovem, de 18 anos, estava dentro do buraco quando a polícia chegou Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo o delegado, quatro homens participam do grupo e desde o último dia 25 os criminosos tentam furtar os fios daquela região. Vários fios, localizados entre os quiosques cinco e seis da Praia de Camburi, já foram furtados.

"Ele agem frequentemente. Estavam roubando ali já tinha um tempo, como acordo cedo, dessa vez eu consegui flagrar. Dessa vez não conseguiram levar os fios, mas ficou tudo jogado lá no chão", contou.

COMO O GRUPO AGE

O delegado Márcio Braga contou ainda que ação do grupo funciona sempre da mesma forma: um dos bandidos cava o buraco e entra no local para puxar os fios, enquanto o restante do grupo chega depois para roubar e carregar os fios de cobre.

Homem, de 37 anos, foi preso após tentar roubar fios na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Eles agem sempre de noite. Vem um sozinho, quebra a caixa de cimento, tira os fios e depois chegam os outros de bicicleta para ajudar a carregar", afirmou o delegado.

O jovem de 18 anos, que estava dentro do buraco, e o homem de 37 anos, que estava do lado de fora e esperava para ajudar no furto dos fios, foram levados a Delegacia Regional de Vitória. O homem de 37 anos já tem passagem pela polícia por roubo.