AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Foram detidos

Delegado flagra homens cavando buraco para furtar fios em Camburi

A cena na Praia de Camburi, em Vitória, foi flagrada e fotografada pelo delegado Márcio Braga, titular da Delegacia de Costumes e Diversões, que acionou a polícia. Os suspeitos foram levados a Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:15
Buraco aberto na Praia de Camburi, em Vitória, para roubar fios decobre
Buraco aberto na Praia de Camburi, em Vitória, para roubar fios de cobre Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram detidos no início da manhã desta quarta-feira (30) após tentarem furtar fios de cobre na Praia de Camburi, em Vitória. Os suspeitos quebraram a caixa de cimento que protege os fios, mas a Polícia Militar chegou antes que a dupla conseguisse concretizar a ação.
De acordo com informações da TV Gazeta, por volta das 5 horas da manhã um jovem de 18 anos cavou um buraco ao lado de um poste de iluminação da praia. Ele já se preparava para entrar no buraco e começar o roubo dos fios, quando a cena foi flagrada e fotografada pelo delegado Márcio Braga, titular da Delegacia de Costumes e Diversões. O delegado chamou a polícia e os dois homens acabaram detidos.
Jovem, de 18 anos, foi preso após tentar roubar fios na Praia de Camburi, em Vitória
Jovem, de 18 anos, estava dentro do buraco quando a polícia chegou Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo o delegado, quatro homens participam do grupo e desde o último dia 25 os criminosos tentam furtar os fios daquela região. Vários fios, localizados entre os quiosques cinco e seis da Praia de Camburi, já foram furtados.
"Ele agem frequentemente. Estavam roubando ali já tinha um tempo, como acordo cedo, dessa vez eu consegui flagrar. Dessa vez não conseguiram levar os fios, mas ficou tudo jogado lá no chão", contou.

COMO O GRUPO AGE

 O delegado Márcio Braga contou ainda que ação do grupo funciona sempre da mesma forma: um dos bandidos cava o buraco e entra no local para puxar os fios, enquanto o restante do grupo chega depois para roubar e carregar os fios de cobre.
Homem, de 37 anos, foi preso após tentar roubar fios na Praia de Camburi, em Vitória
Homem, de 37 anos, foi preso após tentar roubar fios na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Eles agem sempre de noite. Vem um sozinho, quebra a caixa de cimento, tira os fios e depois chegam os outros de bicicleta para ajudar a carregar", afirmou o delegado.
O jovem de 18 anos, que estava dentro do buraco, e o homem de 37 anos, que estava do lado de fora e esperava para ajudar no furto dos fios, foram levados a Delegacia Regional de Vitória. O homem de 37 anos já tem passagem pela polícia por roubo. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Dois adolescentes são apreendidos após assalto em ônibus em Vitória

Motorista de aplicativo é feito de refém por criminosos na Serra

Pessoa é presa em flagrante recebendo dinheiro falso pelos Correios no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados