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Santa Maria de Jetibá

Jovem do ES deixou trabalho na roça para buscar sonho de ser maestro

Fábio Lahass, de 23 anos, saiu do interior do Espírito Santo para estudar música erudita. Agora, luta por uma vaga em um mestrado na Áustria

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 07:49

Publicado em 

10 ago 2021 às 07:49
Fábio Lahass, capixaba de 23 anos, tenta uma vaga em um mestrado na Áustria
Fábio Lahass, capixaba de 23 anos tenta uma vaga em um mestrado na Áustria Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Natural do interior de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, Fábio Lahass, de 23 anos, tem o grande sonho de se tornar maestro. Filho de pomeranos, o jovem trocou o trabalho na roça, tradição familiar, para se dedicar ao estudo de música erudita.
Passou pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e por São Paulo, na escola de música do Teatro Municipal. Dominou a teoria, fez aulas de piano e de canto e agora procura dar mais um passo rumo ao sonho de reger uma orquestra: fazer mestrado em Viena, na Áustria.
A paixão começou na igreja, onde fez aulas de teclado. "Na igreja eu treinava em cima do harmônio e em casa eu treinava em um teclado desenhado em uma folha de papel, já que minha família não tinha condições financeiras de adquirir um teclado", relatou.
Alguns meses depois, ganhou o instrumento de presente, de um dos membros da igreja. O segundo passo foi aprender a cantar.
O professor de canto Renato Gonçalves relembrou que a principal dificuldade era que o rapaz cresceu falando pomerano, tradição mantida em muitas famílias pomeranas que vivem no interior capixaba, e aprendeu a falar português mais tarde.
O instrutor viu tanto talento no jovem que decidiu dar aulas de graça, decisão que foi fundamental, uma vez que a família do jovem nunca teve condições de apoiá-lo financeiramente. Mas apesar de não poder contribuir muito, Lahass deixa claro que nunca faltou apoio da família.
“Meus pais contribuíram com aquilo que eles puderam (...) mas o principal passo deles foi quando eu disse que queria estudar, que ia precisar sair de casa, e eles disseram ‘a gente não tem tanta condição de ajudar, a gente nem sabe como funciona isso, mas a gente te dá a liberdade de ir'", relembrou.

VIAGEM CUSTA R$ 30 MIL

Único brasileiro concorrendo a uma vaga de mestrado na Áustria, o sonho de ser maestro está cada vez mais perto, mas para conquistar a vaga, vai precisar juntar cerca de R$ 30 mil para bancar a viagem.
"Vou precisar do apoio das pessoas para que eu possa, como brasileiro, fazer minha prova lá e ter essa oportunidade. Sou o único brasileiro que está concorrendo a essa vaga de mestrado na Áustria", pontuou.
Quem quiser ajudar o jovem músico pode entrar em contato pela rede social.
Com informações de Elton Ribeiro, da TV Gazeta

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