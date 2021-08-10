Jovem do ES deixou trabalho na roça para buscar sonho de ser maestro

Fábio Lahass, capixaba de 23 anos tenta uma vaga em um mestrado na Áustria Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Natural do interior de Santa Maria de Jetibá , no Espírito Santo, Fábio Lahass, de 23 anos, tem o grande sonho de se tornar maestro. Filho de pomeranos, o jovem trocou o trabalho na roça, tradição familiar, para se dedicar ao estudo de música erudita.

Passou pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes ) e por São Paulo, na escola de música do Teatro Municipal. Dominou a teoria, fez aulas de piano e de canto e agora procura dar mais um passo rumo ao sonho de reger uma orquestra: fazer mestrado em Viena, na Áustria.

A paixão começou na igreja, onde fez aulas de teclado. "Na igreja eu treinava em cima do harmônio e em casa eu treinava em um teclado desenhado em uma folha de papel, já que minha família não tinha condições financeiras de adquirir um teclado", relatou.

Alguns meses depois, ganhou o instrumento de presente, de um dos membros da igreja. O segundo passo foi aprender a cantar.

O professor de canto Renato Gonçalves relembrou que a principal dificuldade era que o rapaz cresceu falando pomerano, tradição mantida em muitas famílias pomeranas que vivem no interior capixaba, e aprendeu a falar português mais tarde.

O instrutor viu tanto talento no jovem que decidiu dar aulas de graça, decisão que foi fundamental, uma vez que a família do jovem nunca teve condições de apoiá-lo financeiramente. Mas apesar de não poder contribuir muito, Lahass deixa claro que nunca faltou apoio da família.

“Meus pais contribuíram com aquilo que eles puderam (...) mas o principal passo deles foi quando eu disse que queria estudar, que ia precisar sair de casa, e eles disseram ‘a gente não tem tanta condição de ajudar, a gente nem sabe como funciona isso, mas a gente te dá a liberdade de ir'", relembrou.

VIAGEM CUSTA R$ 30 MIL

Único brasileiro concorrendo a uma vaga de mestrado na Áustria, o sonho de ser maestro está cada vez mais perto, mas para conquistar a vaga, vai precisar juntar cerca de R$ 30 mil para bancar a viagem.

"Vou precisar do apoio das pessoas para que eu possa, como brasileiro, fazer minha prova lá e ter essa oportunidade. Sou o único brasileiro que está concorrendo a essa vaga de mestrado na Áustria", pontuou.