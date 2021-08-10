Com Ivete Sangalo, "The Masked Singer" promete música e muito mistério

O elenco de "The Masked Singer": Ivete Sangalo (apresentadora) e os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch e Simone Crédito: Kelly Fuzaro

Para alguns, pode soar como sonho onírico, mas, para outros (dependendo da vibe do momento), pode ser um pesadelo surrealista, como uma típica obra de Salvador Dalí. Quer uma prova? Imagina um (delicioso!) brigadeiro gigante, um tradicionalíssimo boi bumbá ou mesmo aquele "podrão responsa" soltando o gogó em frente a sua telinha, no horário nobre da "plim plim"?

Calma, o repórter não precisa (ainda) de uma camisa de força! Trata-se do esperado reality "The Masked Singer Brasil", que estreia nesta terça-feira (10), logo após "Império", na telinha da Rede Globo.

Criado na Coreia do Sul (sempre eles), a atração musical traz 12 celebridades fantasiadas, cantando e dançando, enquanto um grupo de jurados - e o público do outro lado da TV - tenta descobrir quem são as figuras. A apresentação será de Ivete Sangalo e o corpo de jurados será composto por pelos atores Taís Araujo e Rodrigo Lombardi, a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, e o humorista Eduardo Sterblich.

Perto de completar 30 anos de carreira, Ivete Sangalo - em entrevista ao site e imprensa da Rede Globo - adianta que a atração musical é mais uma oportunidade de explorar sua versão apresentadora, inserida em uma experiência "inovadora" e "muito instigante".

"Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão... É um combo especial para proporcionar um momento de alegria ao público. Vamos fazer uma festa! Meu olho brilha porque vislumbro um aprendizado gigantesco", descreve Ivete.

"Posso garantir que será um suspiro a cada apresentação, uma verdadeira caixa de surpresas. Só de falar, já pulso diferente. É uma grande oportunidade que vou aproveitar demais. Vai ser massa”, antecipa a cantora.

A brincadeira está prestes a começar! Vocês estão preparados pra descobrir junto comigo e com os jurados quem são os participantes por trás da máscara? Já separem o caderninho pra anotar as dicas que eu tô chegando!



Tô toda arrepiada aqui simmm! ?pic.twitter.com/rTqKJ9HsF1 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) August 4, 2021

Mas, que raios seria o "The Masked Singer Brasil"? Como já revelado, a competição musical acontece diante dos olhos do público e de jurados sem que ninguém saiba quem está cantando. Os participantes se apresentam totalmente fantasiados. Para despistar (ou ajudar?) pequenos vídeos vão dar dicas sobre os famosos que estão se apresentando.

Enquanto tentam descobrir quem são os participantes, os jurados votam em suas apresentações favoritas. Mas apenas o menos votado tem sua identidade revelada, após ser eliminado da competição. Além da TV Globo, o reality também será exibido no canal Multishow, com reprises às quartas-feiras e poderá ser visto no streaming Globoplay. A emissora carioca postou nas redes sociais mais detalhes sobre a dinâmica da atração. Confira abaixo.

De acordo com a Globo, as fantasias começaram a ser criadas em junho e foram idealizadas e produzidas pelos figurinistas e bonequeiros Marco Lima e Flávio Namatame. Além disso, os famosos fizeram aulas de dança e de canto, sem que os professores pudessem ver quem eram os alunos. Aliás, nem Ivete Sangalo conhece a identidade dos astros misteriosos.

Entre os personagens escolhidos, tipos brasileiríssimos, como o Boi Bumbá, o Brigadeiro, o Coqueiro, um Dogão (cachorro quente), e uma Arara, além de criaturas exóticas, como Unicórnio, Gata Espelhada e um jacaré estilizado. Tem "seres" para todos os gostosos. Abaixo, veja uma galeria com os personagens da atração.

Os personagens do reality show "The Masked Brasil", que estreia nesta terça (10), na Rede Globo

O programa contará com plateia presencial, com todos obrigatoriamente usando máscaras e vacinados. O mistério é tanto que, durante as gravações, o público foi retirado do estúdio para manter a identidade dos participantes sob sigilo. Lógico que, nas redes sociais, à medida que as propagandas promocionais aparecem na telinha, várias pessoas já apontaram alguns participantes.