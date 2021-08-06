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Streaming

Netflix anuncia quarta temporada de 'Cobra Kai' para dezembro

Série de caratê é sucesso na plataforma; veja teaser
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 ago 2021 às 10:32

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:32

Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) em Cobra Kai, 2ª temporada
Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) em Cobra Kai, 2ª temporada Crédito: Reprodução/Netflix
A Netflix anunciou que a quarta temporada da série de sucesso "Cobra Kai" chegará à plataforma no mês de dezembro. O canal de streaming divulgou teaser do que o público poderá assistir em poucos meses.
No vídeo, é possível notar que a série trará de volta o clássico torneio de artes marciais All Valley que havia sido deixado de lado com o fim da primeira temporada.
Um novo duelo entre as academias rivais deverá acontecer. De um lado, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e seus comandados. Do outro, o rival e valentão Johnny (William Zabka).
"Cobra Kai" se tornou um fenômeno global nos últimos anos ao resgatar a trama de 1984 de "Karatê Kid" sobre um garoto magrinho e pouco descolado que, para se defender de valentões, aprende caratê com o experiente e lendário senhor Miyagi.
Lançada em 2018 como uma produção original do YouTube, a série ganhou sua terceira temporada no primeiro dia de 2021, mas dessa vez com o selo da Netflix, que a comprou.
Quando a Netflix passou a exibir as duas primeiras temporadas, em agosto de 2020, cerca de 50 milhões de domicílios assistiram à primeira temporada nas primeiras quatro semanas.
Desde então, a nova leva de episódios virou habitué dos rankings de mais vistos da plataforma, em boa parte por agarrar com força tudo o que deu certo no filme original.

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