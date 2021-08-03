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Streaming

Netflix divulga trailer da quinta temporada de 'La casa de Papel'

Série vai ser dividida em duas partes finais e a primeira estreia em setembro

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:43
Denver (Jaime Lorente), Manila (Belén Cuesta) e Tokio (Úrsula Corberó) em cena do 4º episódio de La Casa de Papel
Denver (Jaime Lorente), Manila (Belén Cuesta) e Tokio (Úrsula Corberó) em cena do 4º episódio de La Casa de Papel Crédito: Tamara Arranz/Netflix
A Netflix divulgou o trailer da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel nesta segunda-feira, 2. A última sequência da série vai ser dividida em duas partes.
A primeira estreia no streaming no dia 3 de setembro. Já a segunda chega na plataforma em 3 de dezembro. A prévia do seriado mostra o grupo de criminosos sem esperança.
Isso porque já faz mais de 100h que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar, muito pelo contrário, o momento é de tensão e luto.
O Professor, personagem de Álvaro Morte, foi capturado e, pela primeira vez, não tem um plano de fuga. Além disso, os ladrões vão precisar enfrentar muitas explosões e o pior inimigo possível: o exército espanhol.

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