Netflix divulga trailer da quinta temporada de 'La casa de Papel'

Denver (Jaime Lorente), Manila (Belén Cuesta) e Tokio (Úrsula Corberó) em cena do 4º episódio de La Casa de Papel Crédito: Tamara Arranz/Netflix

A Netflix divulgou o trailer da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel nesta segunda-feira, 2. A última sequência da série vai ser dividida em duas partes.

A primeira estreia no streaming no dia 3 de setembro. Já a segunda chega na plataforma em 3 de dezembro. A prévia do seriado mostra o grupo de criminosos sem esperança.

Isso porque já faz mais de 100h que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar, muito pelo contrário, o momento é de tensão e luto.