Rodrigo Santoro será protagonista em série com ator de 'La Casa de Papel'

Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, o professor de "La Casa de Papel" Crédito: Instagram | @rodrigosantoro

O ator Rodrigo Santoro será protagonista de "Sem Limites", nova produção mundial da Amazon, que está programada para estrear em 2022. O ator Álvaro Morte, o professor de "La Casa de Papel", também vai estrelar a minissérie de ação e aventura em quatro capítulos, e falada em espanhol.

Santoro já está na Espanha para as gravações da produção. Ele vai dar vida a Fernão Magalhães, personagem que comandou a expedição que entrou para a história por ser a primeira a dar a volta ao mundo --marco que completa 500 anos em 2022.

"O que esses homens realizaram foi absolutamente extraordinário. Uma missão quase impossível e que acabou mudando a história da humanidade, provando que a Terra era realmente redonda", diz Santoro ao jornal Folha de S.Paulo.

"Magalhães é um personagem extremamente interessante, que à primeira vista pode parecer apenas um aventureiro corajoso e destemido, mas na verdade está cheio de conflitos e contradições", completa.

Para o ator, o maior desfio é encontrar uma forma de humanizar o papel. "É interessante porque, por um lado, tenho muitas informações sobre o personagem que me ajudam e servem de base para criá-lo, mas, por outro lado, também tenho um compromisso com a história

Apenas 18 marinheiros voltaram da expedição três anos depois no único navio que resistiu à aventura. Para o ator, o maior desfio é encontrar uma forma.