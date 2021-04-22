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"Sem limites"

Rodrigo Santoro será protagonista em série com ator de 'La Casa de Papel'

O ator Álvaro Morte, o professor de "La Casa de Papel", também vai estrelar a minissérie de ação e aventura em quatro capítulos, e falada em espanhol.

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 11:19
Série da Amazon
Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, o professor de "La Casa de Papel" Crédito: Instagram | @rodrigosantoro
O ator Rodrigo Santoro será protagonista de "Sem Limites", nova produção mundial da Amazon, que está programada para estrear em 2022. O ator Álvaro Morte, o professor de "La Casa de Papel", também vai estrelar a minissérie de ação e aventura em quatro capítulos, e falada em espanhol.
Santoro já está na Espanha para as gravações da produção. Ele vai dar vida a Fernão Magalhães, personagem que comandou a expedição que entrou para a história por ser a primeira a dar a volta ao mundo --marco que completa 500 anos em 2022.
"O que esses homens realizaram foi absolutamente extraordinário. Uma missão quase impossível e que acabou mudando a história da humanidade, provando que a Terra era realmente redonda", diz Santoro ao jornal Folha de S.Paulo.
"Magalhães é um personagem extremamente interessante, que à primeira vista pode parecer apenas um aventureiro corajoso e destemido, mas na verdade está cheio de conflitos e contradições", completa.
Para o ator, o maior desfio é encontrar uma forma de humanizar o papel. "É interessante porque, por um lado, tenho muitas informações sobre o personagem que me ajudam e servem de base para criá-lo, mas, por outro lado, também tenho um compromisso com a história
Apenas 18 marinheiros voltaram da expedição três anos depois no único navio que resistiu à aventura. Para o ator, o maior desfio é encontrar uma forma.
Santoro contou que durante o período de quarentena no Brasil se aprofundou nos estudos e pesquisas para fazer o personagem. "Por um ano estive conversando com historiadores e lendo muito, especialmente sobre Magalhães. Ele tem uma imagem muito polêmica de um herói, de um vilão, mas o que me surpreendeu foi como por trás dessa imagem encontrei um homem com conflitos profundos e cheio de humanidades."

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