Netflix lança segunda temporada de "Control Z"; veja trailer

A Netflix lança nesta quarta-feira (4) a segunda temporada da série mexicana "Control Z". A trama, criada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi e Miguel García Moreno, acompanha uma nova investigação entre os alunos da Escola Nacional, na Cidade do México, que inicia mais um semestre de aulas.

Cena da série mexicana "Control Z" Crédito: Netflix

Na primeira temporada, um hacker agiu na escola, provocando brigas e ações de bullying entre os alunos. Nesta nova fase, os amigos Sofía (Ana Becerril), Javier (Michael Ronda) e Raúl (Yankel Stevan) buscam se vingar de Gerry (Patricio Gallardo), culpado pela morte de Luis (Luis Curiel) e foragido desde então. Até que um estranho assume as redes sociais de Luis e começa a ameaçar com vingança a quem fez de sua vida um inferno.