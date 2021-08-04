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Streaming

Netflix lança segunda temporada de "Control Z"; veja trailer

Série mexicana, ambientada em uma escola, mostra as complicações entre os alunos provocadas por hacker

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:50
A Netflix lança nesta quarta-feira (4) a segunda temporada da série mexicana "Control Z". A trama, criada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi e Miguel García Moreno, acompanha uma nova investigação entre os alunos da Escola Nacional, na Cidade do México, que inicia mais um semestre de aulas.
Cena da série mexicana
Cena da série mexicana "Control Z" Crédito: Netflix
Na primeira temporada, um hacker agiu na escola, provocando brigas e ações de bullying entre os alunos. Nesta nova fase, os amigos Sofía (Ana Becerril), Javier (Michael Ronda) e Raúl (Yankel Stevan) buscam se vingar de Gerry (Patricio Gallardo), culpado pela morte de Luis (Luis Curiel) e foragido desde então. Até que um estranho assume as redes sociais de Luis e começa a ameaçar com vingança a quem fez de sua vida um inferno.
Nessa nova fase, "Control Z" traz o slogan: "Você não pode enterrar o passado, mas ele pode enterrar você", anuncia o cartaz divulgado pela Netflix. A primeira temporada da série conquistou amplo sucesso. Lançada em maio de 2020, atingiu o top 10 em 64 países, incluindo Brasil, México, Espanha, França e Estados Unidos. Por causa disso, a confirmação da segunda temporada surgiu apenas uma semana após o lançamento.

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